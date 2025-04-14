"Арсенал" вступил в переговоры с Команом

"Арсенал" вступил в переговоры с лагерем вингера немецкой "Баварии" Кингсли Комана.

"Арсенал" активизировал свой интерес к Коману после того, как стало понятно, что его партнер по "Баварии" Лерой Сане не покинет Мюнхен свободным агентом, а подпишет новый контракт.



Как сейчас сообщает Sky Sport Germany, "Арсенал" уже установил контакт с представителями 28-летнего француза.



Ожидается, что Коман и "Бавария" расстанутся грядущим летом. Ситуация является позитивной, и стороны хотят найти лучшее решение для всех.



Помимо "Арсенала", интерес к Коману также проявляют клубы из Саудовской Аравии.