"Арсенал" вступил в переговоры с Команом
"Арсенал" вступил в переговоры с лагерем вингера немецкой "Баварии" Кингсли Комана.
"Арсенал" активизировал свой интерес к Коману после того, как стало понятно, что его партнер по "Баварии" Лерой Сане не покинет Мюнхен свободным агентом, а подпишет новый контракт.
Как сейчас сообщает Sky Sport Germany, "Арсенал" уже установил контакт с представителями 28-летнего француза.
Ожидается, что Коман и "Бавария" расстанутся грядущим летом. Ситуация является позитивной, и стороны хотят найти лучшее решение для всех.
Помимо "Арсенала", интерес к Коману также проявляют клубы из Саудовской Аравии.
14.04.2025 19:00
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Заебись... А то уже про Ливапю слухи поползли.
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