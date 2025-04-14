"Юнайтед" оформит свой худший сезон в истории Премьер-Лиги

Как бы "Манчестер Юнайтед" ни провел оставшиеся матчи, этот сезон официально станет худшим для клуба с "Олд Траффорд" в истории Премьер-Лиги.

Разгромное поражение 4:1 от "Ньюкасла" накануне оставило "Юнайтед" на 14-й позиции в таблице с 38 очками.



В рамках Премьер-Лиги "Юнайтед" остается провести шесть матчей: против "Вулверхэмптона", "Борнмута", "Брентфорда", "Вест Хэма", "Челси" и "Астон Виллы".



Даже если предположить, что "Юнайтед" выиграет их все, то финиширует максимум с 56 очками. Худший же на данный момент результат "красных дьяволов" в истории Премьер-Лиги — это 58 баллов в сезоне 2021/22.



Также "Юнайтед" находится на пороге того, чтобы лишиться математических шансов попасть в топ-5. Реально квалифицироваться в еврокубки на следующий сезон команда Рубена Аморима может только через победу в Лиге Европы.