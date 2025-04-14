Луис Диас интересен "Аль-Насру"

Саудовский "Аль-Наср" проявляет интерес к нападающему "Ливерпуля" Луису Диасу.

Как сообщает talkSPORT, "Аль-Наср" определил Диаса в качестве наиболее вероятной альтернативы нападающему "Реала" Винисиусу, которого также хочет "Аль-Ахли", но который не спешит соглашаться на переезд в Саудовскую Аравию.



"Аль-Наср" только в январе потратился на партнера Диаса по сборной Колумбии в лице нападающего Джона Дурана, купленного у "Астон Виллы" за 64 миллиона фунтов, и на Луиса тоже скупиться не стал бы.



Диас выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Порту" за 37.5 млн. фунтов в январе 2022, и сейчас от контракта Луиса остается два года.



28-летний Диас весьма уверенно проводит этот сезон, забив 15 голов и отдав пять результативных передач за "Ливерпуль".