Луис Диас интересен "Аль-Насру"

Луис Диас Саудовский "Аль-Наср" проявляет интерес к нападающему "Ливерпуля" Луису Диасу.

Как сообщает talkSPORT, "Аль-Наср" определил Диаса в качестве наиболее вероятной альтернативы нападающему "Реала" Винисиусу, которого также хочет "Аль-Ахли", но который не спешит соглашаться на переезд в Саудовскую Аравию.

"Аль-Наср" только в январе потратился на партнера Диаса по сборной Колумбии в лице нападающего Джона Дурана, купленного у "Астон Виллы" за 64 миллиона фунтов, и на Луиса тоже скупиться не стал бы.

Диас выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Порту" за 37.5 млн. фунтов в январе 2022, и сейчас от контракта Луиса остается два года.

28-летний Диас весьма уверенно проводит этот сезон, забив 15 голов и отдав пять результативных передач за "Ливерпуль".


Метки Аль-Наср, Диас, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2025 16:00

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