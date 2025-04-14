"Пэлас" следит за Рэшфордом

Маркус Рэшфорд "Кристал Пэлас" готов предпринять амбициозную попытку заполучить нападающего Маркуса Рэшфорда, если того не выкупит "Астон Вилла".

Вторую половину этого сезона Рэшфорд проводит в аренде в "Вилле", которой принадлежит опция выкупа Маркуса у "Манчестер Юнайтед" за 40 миллионов фунтов.

Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, "Пэлас" внимательно наблюдает за игрой Рэшфорда за "Виллу", где Маркус забил пять голов и отдал три результативные передачи в 22 матчах.

Главный тренер "Пэлас" Оливер Гласнер создал весьма боеспособную команду, и на "Селхерст Парк" чувствуют, что приобретение уровня Рэшфорда позволило бы им сделать шаг вперед.

Также утверждается, что еще одним претендентом на Рэшфорда грядущим летом может стать ПСЖ.


Метки Астон Вилла, Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2025 15:00

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