"Пэлас" следит за Рэшфордом

"Кристал Пэлас" готов предпринять амбициозную попытку заполучить нападающего Маркуса Рэшфорда, если того не выкупит "Астон Вилла".

Вторую половину этого сезона Рэшфорд проводит в аренде в "Вилле", которой принадлежит опция выкупа Маркуса у "Манчестер Юнайтед" за 40 миллионов фунтов.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, "Пэлас" внимательно наблюдает за игрой Рэшфорда за "Виллу", где Маркус забил пять голов и отдал три результативные передачи в 22 матчах.



Главный тренер "Пэлас" Оливер Гласнер создал весьма боеспособную команду, и на "Селхерст Парк" чувствуют, что приобретение уровня Рэшфорда позволило бы им сделать шаг вперед.



Также утверждается, что еще одним претендентом на Рэшфорда грядущим летом может стать ПСЖ.