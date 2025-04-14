Рой Кин: "Премьер-Лига застала Аморима врасплох"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что главный тренер "красных дьяволов" недооценил уровень конкуренции в Премьер-Лиге и бы шокирован низким качеством своей команды.

После поражения 4:1 от "Ньюкасла" накануне "Юнайтед" вновь обнаружил себя только на 14-м месте в Премьер-Лиге. "Дьяволы" почти наверняка завершат сезон в нижней половине таблицы, чего не случалось с 1990 года.



Аморим приступил к работе с "Юнайтед" в ноябре, и Кину кажется, что в тот момент Рубен не мог реально оценить, с чем столкнется.



"Думаю, Премьер-Лига застала врасплох этого тренера и его тренерский штаб".



"Я знаю, что люди делают свою домашнюю работу перед тем, как они приходят в клуб, но я думаю, он был шокирован, насколько плоха эта группа игроков, когда пришел сюда".



"Ты не можешь знать, какого качества будет твоя группа игроков, пока не войдешь в дверь и не начнешь работать с ними".



"Конечно, вы немного делаете свою домашнюю работу, наблюдая снаружи, и у вас есть немного гордости и эго, чтобы думать, что вы сможете улучшить игроков. В этом и состоит работа тренера".



"Но в последние пару лет их политика по комплектации состава сводилась к приглашению игроков, которые не играли в Премьер-Лиге и многие из которых, как кажется, столкнулись с трудностями".



"Кажется, они не могу справиться с требованиями, с физическими аспектами игры здесь, а дефицит голов — огромная проблема".



"В прошлом за "Юнайтед" всегда было интересно наблюдать, и у вас было хорошее предчувствие насчет голов, но здесь, когда на "Сент-Джеймс Парк" оставалось играть 15 минут, все было кончено".



"Нет ничего неправильного в том, чтобы проигрывать футбольные матчи. Великие команды проигрывают футбольные матчи, но имеет значение, каким образом вы проигрываете. Их игра во втором тайме никуда не годится".



"Тренеру легко говорить: "Сосредоточимся на четверге". Но ему нужно взглянуть на игру сегодня и на эту группу игроков. Хотелось бы видеть немного борьбы, немного духа".



"Ладно, им не хватает мастерства, скорости и мощи, но покажите немного борьбы! Во втором тайме они не делали этого достаточно", — сообщил Кин Sky Sports.