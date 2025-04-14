Нергор извинился перед Мартинели

Кристиан Нергор Капитан "Брентфорда" Кристиан Нергор признался, что извинился перед вингером "Арсенала" Габриэлем Мартинелли за свой жесткий фол.

После ничьей 1:1 против "Брентфорда" в минувшую субботу Мартинелли пожаловался, что Нергор, срубивший его "ножницами", едва не сломал ему ногу.

Нергор признает, что, возможно, немного переборщил, однако датский полузащитник считает инцидент исчерпанным.

"Он принял мои извинения и пожал мою руку. Он думал, что подкат, возможно, был жестче, нежели думал я, но он был в порядке. У Райса тоже не было возражений, он сказал, что это часть футбола, и ты стараешься совершать эти подкаты, чтобы остановить прорыв соперника, не имея какого-либо злого умысла".

"Оглядываясь назад, я думаю, что это, возможно, было жестче, нежели я хотел, но я бы никогда не стал наносить вред игроку умышленно".

"Иногда эти ситуации оборачиваются так, как у меня с Джорданом Пикфордом из "Эвертона", когда я получил прямую красную карточку (отмененную после апелляции), но это никогда не происходит намеренно", — цитирует Нергора Evening Standard.


Метки Арсенал, Брентфорд, Мартинелли, Нергор, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2025 13:00

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Последние комментарии:




  1. arsenverim 14.04.2025 13:21 # arsenverim
    Подкат на желтую
    Но всем очевидно, будь это игрок Арсенала, там была бы красная

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  2. ivan-tns 14.04.2025 13:15 # ivan-tns
    Пограничный подкат. Со стороны судьи не так страшно смотрелось

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