Нергор извинился перед Мартинели

Капитан "Брентфорда" Кристиан Нергор признался, что извинился перед вингером "Арсенала" Габриэлем Мартинелли за свой жесткий фол.

После ничьей 1:1 против "Брентфорда" в минувшую субботу Мартинелли пожаловался, что Нергор, срубивший его "ножницами", едва не сломал ему ногу.



Нергор признает, что, возможно, немного переборщил, однако датский полузащитник считает инцидент исчерпанным.



"Он принял мои извинения и пожал мою руку. Он думал, что подкат, возможно, был жестче, нежели думал я, но он был в порядке. У Райса тоже не было возражений, он сказал, что это часть футбола, и ты стараешься совершать эти подкаты, чтобы остановить прорыв соперника, не имея какого-либо злого умысла".



"Оглядываясь назад, я думаю, что это, возможно, было жестче, нежели я хотел, но я бы никогда не стал наносить вред игроку умышленно".



"Иногда эти ситуации оборачиваются так, как у меня с Джорданом Пикфордом из "Эвертона", когда я получил прямую красную карточку (отмененную после апелляции), но это никогда не происходит намеренно", — цитирует Нергора Evening Standard.



