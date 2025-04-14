Слот назвал двух игроков "Вест Хэма", которые могли бы играть за "Ливерпуль"
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот назвал двух игроков "Вест Хэма", которые "легко" могли бы выступать за его команду.
Накануне "Ливерпуль" вырвал победу 2:1 против "Вест Хэма" благодаря голу Виргила Ван Дейка на предпоследней минуте.
Однако во втором тайме "молотобойцы" заставили попотеть "красных", и особенно Слот оценил старания Лукаса Пакеты и Мохаммеда Кудуса.
"Они ("Вест Хэм") тоже обладают игроками, которые делают Премьер-Лигу такой сильной в этом сезоне. Кажется, они 16-е или 17-е в лиге, но я могу назвать вам одного-двух игроков, которые легко могли бы сыграть за нас сегодня, если судить по мастерству".
"В этом и есть суть Премьер-Лиги. Во втором тайме они все больше и больше использовали этих двух классных игроков. У них есть и другие, но, думаю, Пакета и Кудус сыграли выдающимся образом сегодня, особенно во втором тайме", — цитирует Слота Daily Mirror.
14.04.2025 12:00
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