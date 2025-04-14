МЮ надеется потратить 200 млн. фунтов летом
Несмотря на связанные с финансовым фейр-плей ограничения, "Манчестер Юнайтед" надеется потратить 200 миллионов фунтов на трансферы грядущим летом.
"Юнайтед" по-прежнему находится под давлением ФФП, однако "красные дьяволы" готовы продать до девяти игроков, чтобы дать главному тренеру Рубену Амориму средства на перестройку команды.
Среди тех, насчет кого "Юнайтед" будет открыт к предложениям, называются Андре Онана, Тирелл Маласиа, Каземиро, Кобби Майну, Алехандро Гарначо, Антони, Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо, если тот вернется из "Челси". А Кристиан Эриксен покинет "Олд Траффорд" свободным агентом.
С помощью этой распродажи "Юнайтед" надеется нарастить свой трансферный бюджет до 200 млн. фунтов и облегчить свою зарплатную ведомость на 80 млн. фунтов в год, сообщает Daily Mirror.
14.04.2025 11:00
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Последние комментарии:
Сколько можно... Не ужели не понятно, что дело далеко не только в игроках, нужны фундаментальные изменения. Как в самой структуре клуба, так и на футбольном поле. CR7 был прав.
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КАК Брендфорды, борнмуты, кристал пэласы покупают за грошь, продают в десятки раз дороже?
Почему МЮ так не может?
Что это, если не специальный слив МЮ как клуба???
По другому, кроме как специально сливать стоимость клуба, это не назвать
Даже в компании алкашей в руководстве МЮ спокойно бы держался в середине таблицы
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