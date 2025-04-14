МЮ надеется потратить 200 млн. фунтов летом

Несмотря на связанные с финансовым фейр-плей ограничения, "Манчестер Юнайтед" надеется потратить 200 миллионов фунтов на трансферы грядущим летом.

"Юнайтед" по-прежнему находится под давлением ФФП, однако "красные дьяволы" готовы продать до девяти игроков, чтобы дать главному тренеру Рубену Амориму средства на перестройку команды.



Среди тех, насчет кого "Юнайтед" будет открыт к предложениям, называются Андре Онана, Тирелл Маласиа, Каземиро, Кобби Майну, Алехандро Гарначо, Антони, Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо, если тот вернется из "Челси". А Кристиан Эриксен покинет "Олд Траффорд" свободным агентом.



С помощью этой распродажи "Юнайтед" надеется нарастить свой трансферный бюджет до 200 млн. фунтов и облегчить свою зарплатную ведомость на 80 млн. фунтов в год, сообщает Daily Mirror.