Лучшие моменты воскресных матчей 32-го тура Премьер-Лиги (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 32-го тура Премьер-Лиги за воскресенье.
"Ливерпуль" — "Вест Хэм" — 2:1 (1:0)
Голы: Диас 18, Ван Дейк 89 — Робертсон 86 (авт)
Длительность ролика: 13:32
"Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед" — 4:1 (1:1)
Голы: Тонали 24, Барнс 49, 64, Гимараэс 77 — Гарначо 37
Длительность ролика: 07:24
"Челси" — "Ипсвич" — 2:2 (0:2)
Голы: Туанзебе 46 (авт), Санчо 79 — Энсисо 19, Джонсон 31
Длительность ролика: 07:40
"Вулверхэмптон" — "Тоттенхэм" — 4:2 (2:0)
Голы: Аит-Нури 2, Спенс 38 (авт), Ларсен 64, Кунья 86 — Тель 59, Ришарлисон 85
Длительность ролика: 07:04
14.04.2025 10:00
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Последние комментарии:
Ну и про МЮ. Я всегда был за то, чтобы любому тренеру дали поработать дольше и не брали во внимание его начальные результаты. Большинству тренеров нужно время, чтобы отработать взаимодействие, привить свою философию, схему, купить подходящих игроков в конце концов. Но в случае с Аморимом это всё не катит. Его надо увольнять и чем раньше, тем лучше. И пох на его схемки, прогрессивные тренерские темы и ид., тут очевидно, что не по Сеньке шапка. А учитывая, что Рэтклифф все гайки закручивает, то и на летнее ТО у МЮ надежды тоже мало. Аморима за один его вид гопника на кортанах у бровки в олимпийке с рынка надо гнать. Ему ещё семок не хватало. Чел вообще попутал где он и что из своей португальской деревни уехал. А это его высказывание про то, что ошибки с Ньюкаслом нельзя повторять с Лионом))) Какие ошибки, если вся игра МЮ сейчас - одна большая ошибка?
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Интересная дискуссия на прошлой ветке у двух пенсов про Челси и Ньюкасл. Помню писал здесь, что эти два клуба развиваются по разному, хотя бабок у обоих хватает. Челси бездумно, по только им известным принципам, раскидывается деньгами, но постепенно деградирует, а Ньюкасл не сорит ими бездумно, а поступательно развивается. Стоило Ньюкаслу в какой-то момент провалиться, что бывает со всеми, и мне это сразу припомнили (радует, что следят и хранят мои комменты), типа хyйню тогда нёс. Теперь главный пенсо аналитик на фапле сам подтверждает ту мою мысль. Не уверен, но не удивлюсь, что это он тогда и кукарекал в мой адрес.
А ещё интересно, что другой пенс допускает мысль, что шейхи куда-то заносят за сорок, и поэтому они при прочих равных с Челси выглядят лучше, и трансферы у них становятся лучше, и перспективы))) Наверное и в финале КЛ они занесли, чтобы Слоту и его игрокам расхотелось брать этот кубок) Вы вообще серьёзно про всё про это? Про заносы, подкуп судей и ид?
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Кстати, в конце войны Гитлер из-за нехватки личного состава тоже использовал тактику городов-крепостей, намереваясь тем самым сдерживать наступление советских войск
Вы сами знаете, чем это все закончилось. Да и Гитлер у хохлов из говна и палок. Какая страна, такой и Гитлер.
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Руководство Большого театра объявило об отстранении Марии Шуваловой от участия в постановке балета "Анюта".
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