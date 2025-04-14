Васкес уверен насчет "камбэка" против "Арсенала"
Вингер испанского "Реала" Лукас Васкес уверен, что его команде по силам отыграть дефицит в три гола против "Арсенала" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.
В прошлый вторник "Реал" был разгромлен на "Эмирейтс" со счетом 3:0, и теперь команде Карло Анчелотти нужно сотворить настоящее чудо в Мадриде.
Однако Васкес чувствует, что поддержка "Бернабеу" может стать ключом к "камбэку".
"Это сложно, но если в мире и есть какая-нибудь команда, которая может перевернуть эту ситуацию, то это мы со своими болельщиками на домашнем стадионе".
"Мы увидим другую игру в среду, и если все мы сплотимся, мы справимся с этим", — цитирует Васкеса Daily Mirror.
14.04.2025 09:00
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Даже если Арсенал будет не играть в оборону и даже если удалят одного игрока, Арсенал больше 2 не пропустит (ну или с разницей в 2 мяча не проиграет) - 100 баллов.
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