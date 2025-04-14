Васкес уверен насчет "камбэка" против "Арсенала"

Лукас Васкес Вингер испанского "Реала" Лукас Васкес уверен, что его команде по силам отыграть дефицит в три гола против "Арсенала" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

В прошлый вторник "Реал" был разгромлен на "Эмирейтс" со счетом 3:0, и теперь команде Карло Анчелотти нужно сотворить настоящее чудо в Мадриде.

Однако Васкес чувствует, что поддержка "Бернабеу" может стать ключом к "камбэку".

"Это сложно, но если в мире и есть какая-нибудь команда, которая может перевернуть эту ситуацию, то это мы со своими болельщиками на домашнем стадионе".

"Мы увидим другую игру в среду, и если все мы сплотимся, мы справимся с этим", — цитирует Васкеса Daily Mirror.


Метки Арсенал, Васкес, Лига Чемпионов, Реал

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2025 09:00

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  1. abse 14.04.2025 10:08 # abse
    Даже если Арсенал будет не играть в оборону и даже если удалят одного игрока, Арсенал больше 2 не пропустит (ну или с разницей в 2 мяча не проиграет) - 100 баллов.

    (ответить)

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