Васкес уверен насчет "камбэка" против "Арсенала"

Вингер испанского "Реала" Лукас Васкес уверен, что его команде по силам отыграть дефицит в три гола против "Арсенала" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

В прошлый вторник "Реал" был разгромлен на "Эмирейтс" со счетом 3:0, и теперь команде Карло Анчелотти нужно сотворить настоящее чудо в Мадриде.



Однако Васкес чувствует, что поддержка "Бернабеу" может стать ключом к "камбэку".



"Это сложно, но если в мире и есть какая-нибудь команда, которая может перевернуть эту ситуацию, то это мы со своими болельщиками на домашнем стадионе".



"Мы увидим другую игру в среду, и если все мы сплотимся, мы справимся с этим", — цитирует Васкеса Daily Mirror.