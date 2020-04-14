"Сити" продлил контракт с Гюндоганом на сезон 2025/26

"Манчестер Сити" продлил контракт с полузащитником Илкаем Гюндоганом на один год — до лета 2026.

Когда прошлым летом Гюндоган вернулся в "Сити" из "Барселоны", то заключил однолетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.



С тех пор 34-летний немец сыграл 43 матча за "горожан", включая 31 выход в стартовом составе, чем перевыполнил норму, необходимую для автоматической активации опции продления.



О том, что Гюндоган остается на следующий сезон, Гвардиола сообщил после победы 5:2 над "Кристал Пэлас" в субботу.



"Гюндо здесь, а также Гюндо против "Борнмута" и "Лестера" — это тот Гюндо, которого я помню и который помог нам сделать требл, будучи столь важным игроком".



"Я не знаю, что случится летом, но теперь у него есть еще один год по своему контракту здесь", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.