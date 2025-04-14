Хау поздравил игроков "Ньюкасла" с победой над МЮ

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау из госпиталя поздравил своих игроков с победой 4:1 над "Манчестер Юнайтед".

Напомним, в прошлую пятницу Хау был госпитализирован с болезнью, характер которой до сих пор неизвестен.



Хау до сих пор остается на больничной койке, однако это не помешало ему поздравить своих игроков и своего ассистента Джейсона Тиндалла с победой, которая позволила "Ньюкаслу" подняться на четвертое место в Премьер-Лиге.



"Да, я получил сообщение от него как раз перед выходом к прессе, он поздравил команду с показанной игрой и каждого с проделанной работой".



"Ему удалось посмотреть матч, и я уверен, у него будет улыбка на лице после такой игры".



"Нам очень его не хватало, особенно мне. Это только второй раз за 17 лет, когда мы не находились бок о бок, и мне его не хватало".



"Вам не хватает вашего лидера, когда его нет на месте, но нужно отдать должное каждому, кто смог подставить плечо и восполнить эту потерю, большую потерю".



"Он — один из лучших в своем деле, и каждый заслуживает похвалы за то, что смог выйти и показать такую игру. Уверен, он будет гордиться этим", — цитирует Тиндалла The Independent.