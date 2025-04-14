Аморим подтвердил потерю Зиркзее

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим подтвердил, что нападающий Джошуа Зиркзее получил травму задней поверхности бедра и теперь пропустит несколько матчей.

Лишь на прошлой неделе Аморим отмечал прогресс Зиркзее, который отличился против "Лиона" в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.



Однако матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла" был завершен для Зиркзее уже в начале второго тайма, когда Джошуа резко остановился во время рывка и покинул поле при помощи медицинского персонала "Юнайтед".



После поражения со счетом 4:1 Аморим признал, что теперь 23-летний голландец пропустит ответный матч с "Лионом" и, вероятно, ряд других.



"Нам пришлось обратиться к ротации, потому что мы стараемся восстанавливаться за два дня после каждого матча, при этом стараясь выиграть матч. Думаю, Джош пропустит несколько матчей. Поэтому давайте сосредоточимся на следующем", — сообщил Аморим MUTV.