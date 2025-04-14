Кин: "Юнайтед" — физически и душевно слабая команда"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал "красных дьяволов" после поражения 4:1 от "Ньюкасла".

Завершив первый тайм воскресного матча Премьер-Лиги на "Сент-Джеймс Парк" со счетом 3:1, после перерыва "Юнайтед" с треском провалился и в итоге потерпел крупное поражение.



Кин увидел, что "Ньюкасл" превзошел "Юнайтед" не только в плане физической готовности. Рой считает, что коллектив Рубена Аморима также слаб духом.



"Они проиграли уже 14 матчей в лиге, а мы продолжаем искать оправдания для этой команды. В команде недостаточно игроков, которые могут бегать. Я не думаю, что у них есть игроки, которые хотят бегать. Недостаточно голевой угрозы. Вы должны упорно трудиться, даже когда у вас не получается, а во втором тайме они этого не делали".



"В перерыве мы говорили, что второй тайм станет большим испытанием для них. Посмотрите на "Ньюкасл" — они сыграли выдающимся образом, теперь они привыкли выигрывать большие матчи, у них появилась действительно хорошая привычка. А с "Юнайтед" наоборот. Думаю, "Юнайтед" — физически и душевно слабая команда".



"Игроки "Ньюкасла" были слишком быстрыми, слишком мощными, слишком напористыми. "Юнайтед" не мог справиться с их атакующими игроками и их скоростью. "Юнайтед" получил, что заслуживает. "Ньюкасл" — молодцы, они сыграли выдающимся образом, но "Юнайтед"...



"Эти разговоры перед матчем о хороших признаках и о том, что "Юнайтед" становится лучше... Ну, я не вижу этого. Я лишь увидел очередную плохую игру, особенно во втором тайме, и я переживаю за эту группу игроков. Для меня они не выглядят группой, которая сильна духом", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.