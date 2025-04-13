Аморим: "Нам нельзя повторить эти ошибки в четверг"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Лиона" его команда не может повторить ошибки, допущенные с "Ньюкаслом".

В воскресенье "Юнайтед" потерпел поражение 4:1 на "Сент-Джеймс Парк", оставшись на 14-м месте в Премьер-Лиге.



Игра "Юнайтед" была наполнена ошибками, и если они повторятся в следующий четверг, как предупреждает Аморим, возможности исправиться уже не будет.



"Мы совершили много ошибок, они были сильнее на подборах и лучше как команда. Мы совершили много ошибок, с которыми выиграть матч становится сложнее".



"Здесь всего понемногу — сложно указать на что-то одно, с чем нет порядка. Обыгрывать команды топ-уровня очень сложно, когда вы совершаете ошибки, которые помогают сопернику забить".



"Мы можем играть гораздо лучше. Давайте сосредоточимся на четверге. Все ошибки, которые мы совершили сегодня, нам нельзя повторить в четверг".



"Я понимаю критику, но мне все равно. Нет ничего хуже, чем проигрывать матчи. Люди могут говорить, чего хотят. Я не хочу оправдываться, и если вы посмотрите на нашу позицию в таблице, она говорит обо всем. В четверг будет действительно важный матч, поэтому мне все равно, что говорят люди. Проигрывать матчи — самая сложная часть этой работы".



"У нас есть шанс попасть в Лигу Чемпионов, но это будет действительно тяжело. Нам нужно сосредоточиться".



"Это сезон сложных поражений, поэтому для нас привычно подниматься после неудач. Но мы не можем позволить себе ударить в грязь лицом в четверг. Это будет другой матч, матч перед нашими фанатами", — цитирует Аморима Sky Sports.