Слот испытал облегчение после победы над "Вест Хэмом"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот признался, что испытал облегчение после победы 2:1 над "Вест Хэмом".

Несколько раз угрожая воротам Алиссона во втором тайме воскресного матча на "Энфилде", в итоге "Вест Хэм" сравнял счет, однако гол Виргила Ван Дейка после подачи Алексисом Макаллистером углового на предпоследней минуте оставил победу за "Ливерпулем".



Слот рад этому результату, приблизившему чемпионство "Ливерпуля", хотя и признает, что его команда, возможно, не вполне заслужила три очка.



"Это было большое облегчение. Али сделал все возможное, чтобы они не забили раньше. У них было несколько шансов, чтобы сделать счет 1:1 во втором тайме".



"Учитывая то, как складывалась игра, у меня было ощущение, что после гола "Вест Хэма" мы можем ожидать еще голов от них, но наши фанаты и игроки думали иначе".



"С момента, как они сделали счет 1:1, мы снова начали играть, мы снова начали прессинговать, а фанаты были по-настоящему шумны".



"Мы приберегли стандартное положение для очень важного момента, потому что в современном футболе стандартные положения важны", — цитирует Слота The Independent.