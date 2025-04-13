Мареска недоволен поддержкой фанатов "Челси"

Главный тренер "Челси" Энцо Марески обвинил болельщиков своего клуба в недостаточной поддержке во время матча Премьер-Лиги против "Ипсвича".

В воскресенье на "Стэмфорд Бридж" воцарилась поразительная тишина, когда около получасовой отметки их команда стала проигрывать аутсайдеру со счетом 0:2.



Во втором тайме "Челси" проявил характер и ушел от поражения (2:2), однако поведение трибун расстроило Мареску.



"Это тяжело. Мы слегка утратили уверенность из-за окружающей обстановки. Нам нужно быть сильными и придерживаться плана. Со своими фанатами мы сильнее, мы лучше как команда. От них зависит, какими мы будем. Это нормально, что они ведут себя таким образом, когда счет 0:2".



"Я не говорю, что атмосфера — это проблема. Болельщики поддерживают нас, дома и на выезде. Это ожидаемо, что они не чувствуют себя счастливыми в сложный момент. Но в эти моменты игрокам нужно больше поддержки", — цитирует Мареску Daily Mirror.