Мареска недоволен поддержкой фанатов "Челси"

Энцо Мареска Главный тренер "Челси" Энцо Марески обвинил болельщиков своего клуба в недостаточной поддержке во время матча Премьер-Лиги против "Ипсвича".

В воскресенье на "Стэмфорд Бридж" воцарилась поразительная тишина, когда около получасовой отметки их команда стала проигрывать аутсайдеру со счетом 0:2.

Во втором тайме "Челси" проявил характер и ушел от поражения (2:2), однако поведение трибун расстроило Мареску.

"Это тяжело. Мы слегка утратили уверенность из-за окружающей обстановки. Нам нужно быть сильными и придерживаться плана. Со своими фанатами мы сильнее, мы лучше как команда. От них зависит, какими мы будем. Это нормально, что они ведут себя таким образом, когда счет 0:2".

"Я не говорю, что атмосфера — это проблема. Болельщики поддерживают нас, дома и на выезде. Это ожидаемо, что они не чувствуют себя счастливыми в сложный момент. Но в эти моменты игрокам нужно больше поддержки", — цитирует Мареску Daily Mirror.


Метки болельщики, Ипсвич, Мареска, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2025 21:00

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  1. ganinilyha 13.04.2025 21:41 # ganinilyha
    Да пошёл-ка ты наxyй

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  2. thegodfather 13.04.2025 21:23 # thegodfather
    А болельщики недовольнымногими вещами в игре челси. И что дальше? Например их саебал санчес и его косяки в пасах каждый матч
    Или то что игроки с 5 метров не могут по мячу пробить нормально и отправить его в сетку.,а не руки вратарю....

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  3. real-chel 13.04.2025 21:22 # real-chel
    Типичный физрук придумывает отмазки! Игры нету, забудь про ЛЧ тебе там делать нечего. Тупое руководство, сменившее Тухеля, теперь пусть хлебают говноигру за свои движения

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  4. hammersmith 13.04.2025 21:17 # hammersmith
    лох как и все пенсы.

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  5. gidro-met 13.04.2025 21:03 # gidro-met
    Надо было отработать удары как у Лэмпарда, Баллака и Дрогба. Пока что забивают защитники , автоголы и дурка от временного наемника шаровая

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