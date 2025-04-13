Мареска недоволен поддержкой фанатов "Челси"
Главный тренер "Челси" Энцо Марески обвинил болельщиков своего клуба в недостаточной поддержке во время матча Премьер-Лиги против "Ипсвича".
В воскресенье на "Стэмфорд Бридж" воцарилась поразительная тишина, когда около получасовой отметки их команда стала проигрывать аутсайдеру со счетом 0:2.
Во втором тайме "Челси" проявил характер и ушел от поражения (2:2), однако поведение трибун расстроило Мареску.
"Это тяжело. Мы слегка утратили уверенность из-за окружающей обстановки. Нам нужно быть сильными и придерживаться плана. Со своими фанатами мы сильнее, мы лучше как команда. От них зависит, какими мы будем. Это нормально, что они ведут себя таким образом, когда счет 0:2".
"Я не говорю, что атмосфера — это проблема. Болельщики поддерживают нас, дома и на выезде. Это ожидаемо, что они не чувствуют себя счастливыми в сложный момент. Но в эти моменты игрокам нужно больше поддержки", — цитирует Мареску Daily Mirror.
13.04.2025 21:00
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Последние комментарии:
Да пошёл-ка ты наxyй
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А болельщики недовольнымногими вещами в игре челси. И что дальше? Например их саебал санчес и его косяки в пасах каждый матч
Или то что игроки с 5 метров не могут по мячу пробить нормально и отправить его в сетку.,а не руки вратарю....
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Типичный физрук придумывает отмазки! Игры нету, забудь про ЛЧ тебе там делать нечего. Тупое руководство, сменившее Тухеля, теперь пусть хлебают говноигру за свои движения
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лох как и все пенсы.
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Надо было отработать удары как у Лэмпарда, Баллака и Дрогба. Пока что забивают защитники , автоголы и дурка от временного наемника шаровая
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