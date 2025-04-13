"Ньюкасл" сокрушил "Юнайтед"

Харви Барнс "Ньюкасл" разгромил дома "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:1 и поднялся на четвертое место в Премьер-Лиге.

Стартовый состав "сорок" не изменился относительно победы 0:3 над "Лестером" в понедельник.

Как и ожидалось, Алтай Байындыр заменил Андре Онана на воротах "красных дьяволов". Также с первых минут — впервые в карьере на матч Премьер-Лиги — появился юный Харри Амасс.

Уже на первой минуте Жоэлинтон поразил ворота Байындыра, но сделал это из явного офсайда и даже праздновать не стал.

Вскоре Джейкоб Мерфи отметился неточным ударом с дистанции, а на 12-й минуте и гости показали зубы, но Джошуа Зиркзее, сыграв в стенку с Бруну Фернандешем, не смог пробить Ника Поупа.

"Юнайтед" довольно неплохо держал мяч, но на 24-й минуте пропустил. Александер Исак укротил снаряд на подступах к штрафной и выполнил заброс верхом на Сандро Тонали, который пробил в касание с отскоком от газона — 1:0.

Спустя четыре минуты Тонали едва не оформил дубль. Мяч прошел рядом со штангой после дальнего удара полузащитника "Ньюкасла".

На 34-й минуте Байындыр, прерывая передачу с фланга, отразил мяч прямо на Исака, но сам же исправился, парировав удар Александера.

А на 37-й минуте счет внезапно стал равным. Получив своевременную передачу от Диогу Далота, Алехандро Гарначо ворвался в штрафную по правому краю и пробил низом в дальний угол ворот — 1:1.

Концовка первого тайма осталась явно за "дьяволами", но в начале второго они снова пропустили. Тино Ливраменто классно сыграл на левом фланге и выполнил прострел к дальней штанге, а оттуда Мерфи незамедлительно перенаправил мяч под удар Харви Барнса — 2:1.

Гости стали раскрываться в поисках ответного гола, но на 64-й минуте за это поплатились. Барнс забрал мяч у Нуссаира Мазрауи, рванул по центру и отправил мяч в ворота — 3:1.

На 77-й минуте Байындыр, выбивая мяч из своей штрафной, попал в голову Жоэлинтона. Отскочивший снаряд подхватил Бруно Гимараэс, незамедлительно поразив ворота — 4:1. На этом мучения "Юнайтед" закончились.

Завоевание Кубка Лиги по-настоящему окрылило "Ньюкасл", который на этих крыльях имеет все шансы залететь в Лигу Чемпионов. "Манчестер Юнайтед" показал некоторые проблески, но в целом был слабее соперника.

"Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2025 20:25

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Последние комментарии:




  1. dexter 13.04.2025 20:56 # dexter
    6. Челче

    Ваш день - четверг.

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  2. hachidlo 13.04.2025 20:51 # hachidlo
    Мурад не пробегал? Свет и тепло дали?

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  3. guavno 13.04.2025 20:45 # guavno
    Португальский физрук

    Общаясь с прессой перед матчем, Аморим объяснил, что просто дал своему первому номеру возможность восстановить физические и душевные силы.


    Источник: http://fapl.ru/posts/114204/

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  4. van-dijk 13.04.2025 20:44 # van-dijk
    Релокант Гоша Зиновьев не пробегал?

    Откуда: Сбежал в Грузию

    Источник: http://fapl.ru/users/hachidlo/

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  5. quavno 13.04.2025 20:42 # quavno
    Чморим, АУТ!

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  6. quavo 13.04.2025 20:41 # quavo
    Аморим аут. На хуйланда сид нет смотреть, до чегож калич

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  7. gidro-met 13.04.2025 20:40 # gidro-met
    Ну что , Фулэм ща после победы над Ливеркой расслабился..

    А синяки получат звиздюлины, и выскочат побеждать как последний раз .
    Рис Джеймс , если в старте выйдет , то точно шанс хороший на 57 очков и обход Фореста

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  8. nareiko-rip 13.04.2025 20:38 # nareiko-rip
    Очко болит

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  9. kaspteploservis 13.04.2025 20:36 # kaspteploservis
    -3 от сорок: 1 за отопление, 1 за свет, 1 за воду.

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  10. brown-ale 13.04.2025 20:34 # brown-ale
    Турецкий Онана оказался не лучше оригинала. Парни победили без напряга.

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  11. thegodfather 13.04.2025 20:31 # thegodfather
    Интрига осталась одна.
    Удержит ли форест свое место в лч или отдаст его пепси или вилле.

    У касла ебейщая форма+игра запаса + норм календарь, мс есть мс, да и календарь там тож фри.


    У фореста вилли и пепси календарь ад. Особенно у вилли и пепси. Вцелом интересно глянуть на форест под давлением

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  12. gidro-met 13.04.2025 20:31 # gidro-met
    Сороки-белобоки на классе
    Расправились с крепкой командной с нижней части таблицы.

    Юнайтед - это теперь Ньюкасл. Официально.

    Далее - мю,вхю,лидс и т д

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  13. redwhitegun 13.04.2025 20:29 # redwhitegun
    Выебали МЮ, еще и щельси выкинули из пятёрки, красота)

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  14. electric 13.04.2025 20:29 # electric
    С победой лемарсы!!!

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  15. thegodfather 13.04.2025 20:28 # thegodfather
    Ну ниче, обкатал бичей на касле.
    Главное что против пепси аморям выкатит свой двухетажный икарус и будет жопу за очко рвать(лол)

    PS мю ет жесть...

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