"Ньюкасл" сокрушил "Юнайтед"
"Ньюкасл" разгромил дома "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:1 и поднялся на четвертое место в Премьер-Лиге.
Стартовый состав "сорок" не изменился относительно победы 0:3 над "Лестером" в понедельник.
Как и ожидалось, Алтай Байындыр заменил Андре Онана на воротах "красных дьяволов". Также с первых минут — впервые в карьере на матч Премьер-Лиги — появился юный Харри Амасс.
Уже на первой минуте Жоэлинтон поразил ворота Байындыра, но сделал это из явного офсайда и даже праздновать не стал.
Вскоре Джейкоб Мерфи отметился неточным ударом с дистанции, а на 12-й минуте и гости показали зубы, но Джошуа Зиркзее, сыграв в стенку с Бруну Фернандешем, не смог пробить Ника Поупа.
"Юнайтед" довольно неплохо держал мяч, но на 24-й минуте пропустил. Александер Исак укротил снаряд на подступах к штрафной и выполнил заброс верхом на Сандро Тонали, который пробил в касание с отскоком от газона — 1:0.
Спустя четыре минуты Тонали едва не оформил дубль. Мяч прошел рядом со штангой после дальнего удара полузащитника "Ньюкасла".
На 34-й минуте Байындыр, прерывая передачу с фланга, отразил мяч прямо на Исака, но сам же исправился, парировав удар Александера.
А на 37-й минуте счет внезапно стал равным. Получив своевременную передачу от Диогу Далота, Алехандро Гарначо ворвался в штрафную по правому краю и пробил низом в дальний угол ворот — 1:1.
Концовка первого тайма осталась явно за "дьяволами", но в начале второго они снова пропустили. Тино Ливраменто классно сыграл на левом фланге и выполнил прострел к дальней штанге, а оттуда Мерфи незамедлительно перенаправил мяч под удар Харви Барнса — 2:1.
Гости стали раскрываться в поисках ответного гола, но на 64-й минуте за это поплатились. Барнс забрал мяч у Нуссаира Мазрауи, рванул по центру и отправил мяч в ворота — 3:1.
На 77-й минуте Байындыр, выбивая мяч из своей штрафной, попал в голову Жоэлинтона. Отскочивший снаряд подхватил Бруно Гимараэс, незамедлительно поразив ворота — 4:1. На этом мучения "Юнайтед" закончились.
Завоевание Кубка Лиги по-настоящему окрылило "Ньюкасл", который на этих крыльях имеет все шансы залететь в Лигу Чемпионов. "Манчестер Юнайтед" показал некоторые проблески, но в целом был слабее соперника.
"Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
13.04.2025 20:25
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6. Челче
Ваш день - четверг.
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Мурад не пробегал? Свет и тепло дали?
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Португальский физрук
Общаясь с прессой перед матчем, Аморим объяснил, что просто дал своему первому номеру возможность восстановить физические и душевные силы.
Источник: http://fapl.ru/posts/114204/
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Релокант Гоша Зиновьев не пробегал?
Откуда: Сбежал в Грузию
Источник: http://fapl.ru/users/hachidlo/
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Чморим, АУТ!
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Аморим аут. На хуйланда сид нет смотреть, до чегож калич
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Ну что , Фулэм ща после победы над Ливеркой расслабился..
А синяки получат звиздюлины, и выскочат побеждать как последний раз .
Рис Джеймс , если в старте выйдет , то точно шанс хороший на 57 очков и обход Фореста
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Очко болит
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-3 от сорок: 1 за отопление, 1 за свет, 1 за воду.
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Турецкий Онана оказался не лучше оригинала. Парни победили без напряга.
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Интрига осталась одна.
Удержит ли форест свое место в лч или отдаст его пепси или вилле.
У касла ебейщая форма+игра запаса + норм календарь, мс есть мс, да и календарь там тож фри.
У фореста вилли и пепси календарь ад. Особенно у вилли и пепси. Вцелом интересно глянуть на форест под давлением
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Сороки-белобоки на классе
Расправились с крепкой командной с нижней части таблицы.
Юнайтед - это теперь Ньюкасл. Официально.
Далее - мю,вхю,лидс и т д
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Выебали МЮ, еще и щельси выкинули из пятёрки, красота)
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С победой лемарсы!!!
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Ну ниче, обкатал бичей на касле.
Главное что против пепси аморям выкатит свой двухетажный икарус и будет жопу за очко рвать(лол)
PS мю ет жесть...
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