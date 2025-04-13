"Ньюкасл" сокрушил "Юнайтед"

"Ньюкасл" разгромил дома "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:1 и поднялся на четвертое место в Премьер-Лиге.

Стартовый состав "сорок" не изменился относительно победы 0:3 над "Лестером" в понедельник.



Как и ожидалось, Алтай Байындыр заменил Андре Онана на воротах "красных дьяволов". Также с первых минут — впервые в карьере на матч Премьер-Лиги — появился юный Харри Амасс.



Уже на первой минуте Жоэлинтон поразил ворота Байындыра, но сделал это из явного офсайда и даже праздновать не стал.



Вскоре Джейкоб Мерфи отметился неточным ударом с дистанции, а на 12-й минуте и гости показали зубы, но Джошуа Зиркзее, сыграв в стенку с Бруну Фернандешем, не смог пробить Ника Поупа.



"Юнайтед" довольно неплохо держал мяч, но на 24-й минуте пропустил. Александер Исак укротил снаряд на подступах к штрафной и выполнил заброс верхом на Сандро Тонали, который пробил в касание с отскоком от газона — 1:0.



Спустя четыре минуты Тонали едва не оформил дубль. Мяч прошел рядом со штангой после дальнего удара полузащитника "Ньюкасла".



На 34-й минуте Байындыр, прерывая передачу с фланга, отразил мяч прямо на Исака, но сам же исправился, парировав удар Александера.



А на 37-й минуте счет внезапно стал равным. Получив своевременную передачу от Диогу Далота, Алехандро Гарначо ворвался в штрафную по правому краю и пробил низом в дальний угол ворот — 1:1.



Концовка первого тайма осталась явно за "дьяволами", но в начале второго они снова пропустили. Тино Ливраменто классно сыграл на левом фланге и выполнил прострел к дальней штанге, а оттуда Мерфи незамедлительно перенаправил мяч под удар Харви Барнса — 2:1.



Гости стали раскрываться в поисках ответного гола, но на 64-й минуте за это поплатились. Барнс забрал мяч у Нуссаира Мазрауи, рванул по центру и отправил мяч в ворота — 3:1.



На 77-й минуте Байындыр, выбивая мяч из своей штрафной, попал в голову Жоэлинтона. Отскочивший снаряд подхватил Бруно Гимараэс, незамедлительно поразив ворота — 4:1. На этом мучения "Юнайтед" закончились.



Завоевание Кубка Лиги по-настоящему окрылило "Ньюкасл", который на этих крыльях имеет все шансы залететь в Лигу Чемпионов. "Манчестер Юнайтед" показал некоторые проблески, но в целом был слабее соперника.



"Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче