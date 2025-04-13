Ван Дейк намекнул на новый контракт с "Ливерпулем"
Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк намекнул, что находится в считанных днях от подписания нового контракта.
В минувшую пятницу нападающий Мохамед Салах заключил с "Ливерпулем" новый контракт до 2027 года. Почти одновременно с этим появились слухи, что и Ван Дейк договорился о продлении сотрудничества с "красными".
В воскресенье Ван Дейк своим голом на предпоследней минуте обеспечил "Ливерпулю" победу 2:1 против "Вест Хэма", и теперь "красные" находятся всего в шести очках от титула Премьер-Лиги.
После матча на "Энфилде" Ван Дейк порадовался важной победе и намекнул, что на следующей неделе будут важные новости.
"Я могу сказать вам, что я был очень горд провести свой 100-й матч (в Премьер-Лиге) в качестве капитана "Ливерпуля". Это эмоциональный день, потому что это годовщина "Хиллсборо".
"Главный фокус был на том, чтобы набрать три очка и стать на шаг ближе к мечте всех нас — не только игроков, но каждого, кто связан с "Ливерпулем". Это главная вещь".
"Каждый знает, как сильно я люблю этот клуб, и давайте посмотрим, что случится на следующей неделе", — цитирует Ван Дейка официальный веб-сайт "Ливерпуля".
13.04.2025 20:00
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