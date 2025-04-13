Аморим объяснил решение сменить голкипера на матч с "Ньюкаслом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объяснил свое решение сменить голкипера на матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

Как и ожидалось, совершивший две ошибки против "Лиона" в минувший четверг Андре Онана не приехал на "Сент-Джеймс Парк" в воскресенье. Его место на воротах "Юнайтед" занял Алтай Байындыр.



Общаясь с прессой перед матчем, Аморим объяснил, что просто дал своему первому номеру возможность восстановить физические и душевные силы.



"Вам нужно учитывать контекст. Иногда ты должен напрячь игрока, а иногда ты должен позволить ему отвлечься. Завтра он будет тренироваться. Думаю, он нормально к этому отнесся, потому что я объяснил ему".



"Это решение не обязательно должно тебе нравится, но ты должен понимать. Душевный аспект — это важно. Это только один матч. Завтра будет новая жизнь".



"Он (Байындыр) заслужил эту возможность. Он был весьма хорош, он действительно хорошо сыграл в кубке, а затем получил травму. Он играл за наш клуб во всех соревнованиях, и теперь настало время сыграть в Премьер-Лиге. Так что это нормальная ситуация", — цитирует Аморима BBC.