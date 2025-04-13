"Волки" покусали "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" потерпел свое 17-е поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, проиграв в гостях у "Вулверхэмптона" со счетом 4:2.

Вернувшись после четырех матчей дисквалификации, Матеус Кунья не попал в стартовый состав "волков".



В преддверии ответного четвертьфинального матча Лиги Европы против "Айнтрахта" главный тренер "шпор" Анге Постекоглу решил предоставить передышку Микки Ван де Вену, Педро Порро, Дестини Удоджи, Родриго Бентанкуру, Лукасу Бергваллу и Сону Хен Мину.



Как и против "Айнтрахта" несколькими днями ранее, "Тоттенхэм" пропустил сверхбыстрый гол. Райан Аит-Нури подкараулил отскок на границе штрафной и пробил с лету — 1:0.



На шестой минуте гости могли пропустить еще раз, но Йорген Ларсен простил соперника после ошибки голкипера Гульельмо Викарио.



Постепенно гости пришли в себя и принялись оказывать давление, но, вопреки логике игры, пропустили второй раз на 38-й минуте. Отражая удар Маршалла Мунетси головой с отскоком от газона, Викарио отбил мяч в Джеда Спенса, а от того снаряд срикошетил в ворота — 2:0.



На 59-й минуте Матис Тель воспользовался осечкой защитника и у дальней штанги замкнул прострел Бреннана Джонсона с правого фланга — 2:1.



Однако уже спустя пять минут Йорген Ларсен восстановил комфортную для "волков" разницу в счете, поразив пустые ворота после классного подключения Аит-Нури с левого фланга — 3:1.



На 85-й минуте вышедший на замену Ришарлисон сыграл на добивании после отраженного голкипером удара Кристиана Ромеро — 3:2.



Однако почти сразу Кунья отобрал мяч и реализовал выход один на один, установив окончательный счет — 4:2.



"Тоттенхэм" бы не так плох по игре, но оборонялся просто ужасно против набравшего форму и поверившего в себя "Вулверхэмптона".



"Вулверхэмптон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче