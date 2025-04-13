"Челси" снова не справился с "Ипсвичем"
"Челси" второй раз в сезоне не справился с "Ипсвичем", лишь отыграв дефицит в два гола и добыв ничью — 2:2.
Капитан "синих" Рис Джеймс переместился в запас, как и отдавший две результативные передачи против "Легии" в Лиге Конференций Джейдон Санчо.
Нападающий Лиам Делап неожиданно оказался на лавке "трактористов". Вместо него на острие атак расположился Джордж Херст.
"Челси" имел определенное преимущество в начале матча, однако "Ипсвич" уверенно выдерживал это давление, а на 19-й минуте огрызнулся голом. Бен Джонсон прострелил с правого края штрафной к ближней штанге, где Хулио Энсисо опередил защитника и пробил в касание — 0:1.
"Синие" помчались отыгрываться, но на 31-й минуте пропустили еще раз. Энсисо выполнил подачу с левого края штрафной к дальней штанге, где результативно сыграл Джонсон — 0:2.
Уже на первой минуте второго тайма хозяева отыграли один гол. Пытаясь помешать Марку Кукурелье замкнуть на ближней штанге прострел Нони Мадуэке с правого края штрафной, Аксель Туанзебе поразил свои ворота — 1:2.
"Челси" продолжил оказывать натиск. "Ипсвич" стал все больше прижиматься к своим воротам и на 79-й минуте пропустил. Джейдон Санчо развернулся на краю штрафной и, словно рукой, забросил мяч в дальний угол ворот — 2:2.
Как хозяева ни старались, а вырвать победу им не удалось. Однажды голкипер гостей Алекс Палмер по-настоящему выручил гостей.
"Челси" не смог реабилитироваться за поражение 2:0 от "Ипсвича" ранее в декабре, но, по крайней мере, проявил характер и ушел от поражения.
"Челси" — "Ипсвич". Отчет о матче
13.04.2025 18:05
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Последние комментарии:
Бля жесть воротчик в конце 2 сейва сделал, особенно второй… Сами себе проблемы создали. Ладно хоть ничья
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Пенсы, там топарь из чемпионшипа перспективный есть, Фрэнки Лэмпард. Присмотритесь. Только неустойку Мареске выплатите за 10 лет.
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Заборемся с Фулхемом и Брайтоном за топ 8!
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Поступательное движение Челси к успеху видно невооружённым глазом..
И на 5 место поднялись (а это зона ЛЧ на минуточку !)
И трактористам на этот раз сумели не проиграть.
И защитник снова забил , спас команду !
Браво , такими темпами скоро сможем и Астон Виллу когда-нибудь одолеть и даже Брайтон (но это не точно )
(ответить)
Не повезло.
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Всех адекватных пенсов с победой! https://i.imgur.com/cfHs3W4.jpeg
Лучший матч сезона. Прежде всего благодаря тренерскому гению Марески. Так перестроить свою привычную игру и разобрать соперника - это выше всяких похвал.
Это абсолютно другой Челси. Доминация теперь растянулась на всю площадь и длину поля вместо привычной перепасовки у подступах к штрафной.
И отдельно хочется отметить молодежь Челси. Так четко выполнить установки тренера и показать невероятно зрелую и академичную игру так же достойно высшей похвалы.
Превосходная работа над ошибками и тактическая выучка от Энцо. Браво!
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