"Челси" снова не справился с "Ипсвичем"

"Челси" второй раз в сезоне не справился с "Ипсвичем", лишь отыграв дефицит в два гола и добыв ничью — 2:2.

Капитан "синих" Рис Джеймс переместился в запас, как и отдавший две результативные передачи против "Легии" в Лиге Конференций Джейдон Санчо.



Нападающий Лиам Делап неожиданно оказался на лавке "трактористов". Вместо него на острие атак расположился Джордж Херст.



"Челси" имел определенное преимущество в начале матча, однако "Ипсвич" уверенно выдерживал это давление, а на 19-й минуте огрызнулся голом. Бен Джонсон прострелил с правого края штрафной к ближней штанге, где Хулио Энсисо опередил защитника и пробил в касание — 0:1.



"Синие" помчались отыгрываться, но на 31-й минуте пропустили еще раз. Энсисо выполнил подачу с левого края штрафной к дальней штанге, где результативно сыграл Джонсон — 0:2.



Уже на первой минуте второго тайма хозяева отыграли один гол. Пытаясь помешать Марку Кукурелье замкнуть на ближней штанге прострел Нони Мадуэке с правого края штрафной, Аксель Туанзебе поразил свои ворота — 1:2.



"Челси" продолжил оказывать натиск. "Ипсвич" стал все больше прижиматься к своим воротам и на 79-й минуте пропустил. Джейдон Санчо развернулся на краю штрафной и, словно рукой, забросил мяч в дальний угол ворот — 2:2.



Как хозяева ни старались, а вырвать победу им не удалось. Однажды голкипер гостей Алекс Палмер по-настоящему выручил гостей.



"Челси" не смог реабилитироваться за поражение 2:0 от "Ипсвича" ранее в декабре, но, по крайней мере, проявил характер и ушел от поражения.



"Челси" — "Ипсвич". Отчет о матче