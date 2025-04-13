Ван Дейк оставил за "Ливерпулем" победу против "Вест Хэма"

Гол Виргила Ван Дейка на предпоследней минуте позволил "Ливерпулю" вырвать победу 2:1 против "Вест Хэма".

Наставник "красных" Арне Слот отреагировал на поражение 3:2 от "Фулхэма" четырьмя перестановками в старте. Алиссон вернулся после сотрясения, также свой шанс получили Конор Брэдли, Костас Цимикас и Кертис Джонс.



У "молотобойцев" Константинос Мавропанос и Карлос Солер заменили Эдсона Альвареса и Томаша Соучека.



Хозяева "Энфилда" сразу же взяли соперника в тиски и после нескольких промахов открыли счет. На 17-й минуте Мохамед Салах с правого фланга вырезал передачу в штрафную, и Луису Диасу лишь оставалось попасть в створ — 1:0.



В дальнейшем "Вест Хэм" несколько выправил свою игру, но реально рассчитывать на гол в остатке первого тайма едва ли мог.



Второй тайм начался с того, что голкипер гостей Альфонс Ареоля перевел мяч в перекладину после удара Алексиса Макаллистера со штрафного.



На 54-й минуте Макаллистер попытался забросить мяч за шиворот Ареоля, но Альфонс и здесь отвел угрозу от своих ворот.



Со вторым голом у "красных" никак не складывалось, что оставляло "молотобойцам" надежду. Команда Грэма Поттера становилась все сильнее и начала напрягать Алиссона.



Хозяева играли с огнем и в итоге доигрались. На 86-й минуте Энди Робертсон, не поняв друг друга с Виргилом Ван Дейком, отправил мяч в свои ворота после передачи с фланга от Аарона Ван-Биссаки — 1:1.



Однако три очка все равно остались за "Ливерпулем", потому что Ван Дейк головой замкнул подачу Макаллистером углового — 2:1.



Вырвать для гостей ничью в компенсированное время мог Никлас Фюллькруг, но его удар головой пришелся в перекладину.



"Ливерпуль" слишком расслабился во втором тайме, за что едва не поплатился. К счастью для "красных", Виргил Ван Дейк не захотел откладывать оформление титула.



"Ливерпуль" — "Вест Хэм". Отчет о матче