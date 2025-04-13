Ван Дейк оставил за "Ливерпулем" победу против "Вест Хэма"

Виргил Ван Дейк Гол Виргила Ван Дейка на предпоследней минуте позволил "Ливерпулю" вырвать победу 2:1 против "Вест Хэма".

Наставник "красных" Арне Слот отреагировал на поражение 3:2 от "Фулхэма" четырьмя перестановками в старте. Алиссон вернулся после сотрясения, также свой шанс получили Конор Брэдли, Костас Цимикас и Кертис Джонс.

У "молотобойцев" Константинос Мавропанос и Карлос Солер заменили Эдсона Альвареса и Томаша Соучека.

Хозяева "Энфилда" сразу же взяли соперника в тиски и после нескольких промахов открыли счет. На 17-й минуте Мохамед Салах с правого фланга вырезал передачу в штрафную, и Луису Диасу лишь оставалось попасть в створ — 1:0.

В дальнейшем "Вест Хэм" несколько выправил свою игру, но реально рассчитывать на гол в остатке первого тайма едва ли мог.

Второй тайм начался с того, что голкипер гостей Альфонс Ареоля перевел мяч в перекладину после удара Алексиса Макаллистера со штрафного.

На 54-й минуте Макаллистер попытался забросить мяч за шиворот Ареоля, но Альфонс и здесь отвел угрозу от своих ворот.

Со вторым голом у "красных" никак не складывалось, что оставляло "молотобойцам" надежду. Команда Грэма Поттера становилась все сильнее и начала напрягать Алиссона.

Хозяева играли с огнем и в итоге доигрались. На 86-й минуте Энди Робертсон, не поняв друг друга с Виргилом Ван Дейком, отправил мяч в свои ворота после передачи с фланга от Аарона Ван-Биссаки — 1:1.

Однако три очка все равно остались за "Ливерпулем", потому что Ван Дейк головой замкнул подачу Макаллистером углового — 2:1.

Вырвать для гостей ничью в компенсированное время мог Никлас Фюллькруг, но его удар головой пришелся в перекладину.

"Ливерпуль" слишком расслабился во втором тайме, за что едва не поплатился. К счастью для "красных", Виргил Ван Дейк не захотел откладывать оформление титула.

"Ливерпуль" — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2025 18:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. kaspteploservis 13.04.2025 19:08 # kaspteploservis
    Чмуродец пробегал?

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  2. sausage 13.04.2025 19:06 # sausage
    Как же манков дрючат. Команда, как заштатный аутсайдер вжалась в свои ворота, не в силах мяч под контроль взять, и только, если повезёт, надеются на редкие контры.

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  3. roberto-89 13.04.2025 18:58 # roberto-89
    Бедные манки , уже получают от касл

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  4. b84 13.04.2025 18:55 # b84
    6 очков до картонки

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  5. ferguson-rip 13.04.2025 18:55 # ferguson-rip
    чётко.

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  6. sausage 13.04.2025 18:54 # sausage
    Красиво. Как детей каки-то развели

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  7. sausage 13.04.2025 18:51 # sausage
    А чё Мойдодыр на раме у МЮ? Онану к столбу привязали и на Тоаффорде оставили без воды? Ебать Аморим жестит, проснулись португальские гены работорговцев.

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  8. sobchak-ynwa 13.04.2025 18:45 # sobchak-ynwa
    Эй, охранник!

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  9. liverpo0ol 13.04.2025 18:40 # liverpo0ol
    С победай чорле

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  10. gidro-met 13.04.2025 18:32 # gidro-met
    Народ , Ливерпуль плохо кончит..поэтому новенькие кто сомневается за кого начать болеть -
    Лучше присмотритесь к Ньюкаслу или Арсеналу. Там есть ещё какой-то потенциал

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  11. gidro-met 13.04.2025 18:25 # gidro-met
    Последние олдскулы ща из Ливера состарятся и останутся только новое поколение Чухонсо Чуквумэк Мудуэк Нету Нони Чмони Нюньесо Педро Санчоусов

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  12. van-dijk 13.04.2025 18:23 # van-dijk
    Пенсы, там топарь из чемпионшипа перспективный есть, Фрэнки Лэмпард. Присмотритесь. Только неустойку Мареске выплатите за 10 лет.

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  13. thegodfather 13.04.2025 18:21 # thegodfather
    Я люблю Челси!

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  14. dexter 13.04.2025 18:21 # dexter
    Вот нахуя выпускать такого бездаря, как Жопослав... Наитупейший бегунок, задача которого навязать "прессинг". 70 лямов в помойку.

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  15. mareska 13.04.2025 18:19 # mareska
    Горите, зеропуки!

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  16. sausage 13.04.2025 18:16 # sausage
    Ну а пенсов поздравляю. Отсосать у такого дна, как Ипсвич, это не каждому дано.

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  17. van-dijk 13.04.2025 18:13 # van-dijk
    Позорси даже не на главной.

    Всех адекватных пенсов с победой! https://i.imgur.com/cfHs3W4.jpeg

    Лучший матч сезона. Прежде всего благодаря тренерскому гению Марески. Так перестроить свою привычную игру и разобрать соперника - это выше всяких похвал.

    Это абсолютно другой Челси. Доминация теперь растянулась на всю площадь и длину поля вместо привычной перепасовки у подступах к штрафной.
    И отдельно хочется отметить молодежь Челси. Так четко выполнить установки тренера и показать невероятно зрелую и академичную игру так же достойно высшей похвалы.

    Превосходная работа над ошибками и тактическая выучка от Энцо. Браво!

    Источник: http://fapl.ru/posts/114202/?c=1

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  18. thegodfather 13.04.2025 18:12 # thegodfather
    Нахуя ты делаешь эти сейвы, ебусая гнида на палмере баляяяяя сука такой красивый крмбэк запорол сууууука

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  19. hachidlo 13.04.2025 18:10 # hachidlo
    На главной матч, который даже никто не смотрел, а подзалупли сжимали свои бомбочки с лицами жены макарона в 4к, наблюдая за камбеком Золсей.

    З.ы. Спасибо ооо каспийтехносервис за то, что дали Мураду свет на часа два. Но, в следующий раз, можно было бы и с теплом.

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  20. thegodfather 13.04.2025 18:10 # thegodfather
    Хуй зна ипсвич поднасрал нереально
    Даже при учете что чел и первый тайм провалил, гнида на палмере во 2 тащила все что могла и не могла. Какие - то рандомные сейвы с рандомно отставленой рукой, конда мяч уже считай прошивал створ...

    Ладно, будем обьективны, никаких шанслв что мы закончим выше мс или касла это сезон с их календарем и их формой.
    3 очка от фореста и это единмтвенная надежда, что, форест продолжит сыпаться+ у них хуже разница.
    У виллы очень сложный календарь.

    Тут кароч только нужно в сторону фореста смотреть. Но в чкм прикол в последнем туре очный матч, они выкатят автобус и пенсы такого же вялого пососут, ибо ноль креатива против икарусов


    Ехаем баляяяя

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