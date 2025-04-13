Ван Дейк оставил за "Ливерпулем" победу против "Вест Хэма"
Гол Виргила Ван Дейка на предпоследней минуте позволил "Ливерпулю" вырвать победу 2:1 против "Вест Хэма".
Наставник "красных" Арне Слот отреагировал на поражение 3:2 от "Фулхэма" четырьмя перестановками в старте. Алиссон вернулся после сотрясения, также свой шанс получили Конор Брэдли, Костас Цимикас и Кертис Джонс.
У "молотобойцев" Константинос Мавропанос и Карлос Солер заменили Эдсона Альвареса и Томаша Соучека.
Хозяева "Энфилда" сразу же взяли соперника в тиски и после нескольких промахов открыли счет. На 17-й минуте Мохамед Салах с правого фланга вырезал передачу в штрафную, и Луису Диасу лишь оставалось попасть в створ — 1:0.
В дальнейшем "Вест Хэм" несколько выправил свою игру, но реально рассчитывать на гол в остатке первого тайма едва ли мог.
Второй тайм начался с того, что голкипер гостей Альфонс Ареоля перевел мяч в перекладину после удара Алексиса Макаллистера со штрафного.
На 54-й минуте Макаллистер попытался забросить мяч за шиворот Ареоля, но Альфонс и здесь отвел угрозу от своих ворот.
Со вторым голом у "красных" никак не складывалось, что оставляло "молотобойцам" надежду. Команда Грэма Поттера становилась все сильнее и начала напрягать Алиссона.
Хозяева играли с огнем и в итоге доигрались. На 86-й минуте Энди Робертсон, не поняв друг друга с Виргилом Ван Дейком, отправил мяч в свои ворота после передачи с фланга от Аарона Ван-Биссаки — 1:1.
Однако три очка все равно остались за "Ливерпулем", потому что Ван Дейк головой замкнул подачу Макаллистером углового — 2:1.
Вырвать для гостей ничью в компенсированное время мог Никлас Фюллькруг, но его удар головой пришелся в перекладину.
"Ливерпуль" слишком расслабился во втором тайме, за что едва не поплатился. К счастью для "красных", Виргил Ван Дейк не захотел откладывать оформление титула.
"Ливерпуль" — "Вест Хэм". Отчет о матче
13.04.2025 18:00
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Последние комментарии:
Чмуродец пробегал?
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Как же манков дрючат. Команда, как заштатный аутсайдер вжалась в свои ворота, не в силах мяч под контроль взять, и только, если повезёт, надеются на редкие контры.
(ответить)
Бедные манки , уже получают от касл
(ответить)
6 очков до картонки
(ответить)
чётко.
(ответить)
Красиво. Как детей каки-то развели
(ответить)
А чё Мойдодыр на раме у МЮ? Онану к столбу привязали и на Тоаффорде оставили без воды? Ебать Аморим жестит, проснулись португальские гены работорговцев.
(ответить)
Эй, охранник!
(ответить)
С победай чорле
(ответить)
Народ , Ливерпуль плохо кончит..поэтому новенькие кто сомневается за кого начать болеть -
Лучше присмотритесь к Ньюкаслу или Арсеналу. Там есть ещё какой-то потенциал
(ответить)
Последние олдскулы ща из Ливера состарятся и останутся только новое поколение Чухонсо Чуквумэк Мудуэк Нету Нони Чмони Нюньесо Педро Санчоусов
(ответить)
Пенсы, там топарь из чемпионшипа перспективный есть, Фрэнки Лэмпард. Присмотритесь. Только неустойку Мареске выплатите за 10 лет.
(ответить)
Я люблю Челси!
(ответить)
Вот нахуя выпускать такого бездаря, как Жопослав... Наитупейший бегунок, задача которого навязать "прессинг". 70 лямов в помойку.
(ответить)
Горите, зеропуки!
(ответить)
Ну а пенсов поздравляю. Отсосать у такого дна, как Ипсвич, это не каждому дано.
(ответить)
Позорси даже не на главной.
Всех адекватных пенсов с победой! https://i.imgur.com/cfHs3W4.jpeg
Лучший матч сезона. Прежде всего благодаря тренерскому гению Марески. Так перестроить свою привычную игру и разобрать соперника - это выше всяких похвал.
Это абсолютно другой Челси. Доминация теперь растянулась на всю площадь и длину поля вместо привычной перепасовки у подступах к штрафной.
И отдельно хочется отметить молодежь Челси. Так четко выполнить установки тренера и показать невероятно зрелую и академичную игру так же достойно высшей похвалы.
Превосходная работа над ошибками и тактическая выучка от Энцо. Браво!
Источник: http://fapl.ru/posts/114202/?c=1
(ответить)
Нахуя ты делаешь эти сейвы, ебусая гнида на палмере баляяяяя сука такой красивый крмбэк запорол сууууука
(ответить)
На главной матч, который даже никто не смотрел, а подзалупли сжимали свои бомбочки с лицами жены макарона в 4к, наблюдая за камбеком Золсей.
З.ы. Спасибо ооо каспийтехносервис за то, что дали Мураду свет на часа два. Но, в следующий раз, можно было бы и с теплом.
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Хуй зна ипсвич поднасрал нереально
Даже при учете что чел и первый тайм провалил, гнида на палмере во 2 тащила все что могла и не могла. Какие - то рандомные сейвы с рандомно отставленой рукой, конда мяч уже считай прошивал створ...
Ладно, будем обьективны, никаких шанслв что мы закончим выше мс или касла это сезон с их календарем и их формой.
3 очка от фореста и это единмтвенная надежда, что, форест продолжит сыпаться+ у них хуже разница.
У виллы очень сложный календарь.
Тут кароч только нужно в сторону фореста смотреть. Но в чкм прикол в последнем туре очный матч, они выкатят автобус и пенсы такого же вялого пососут, ибо ноль креатива против икарусов
Ехаем баляяяя
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