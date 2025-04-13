Де Брюйне не исключает переход в другой клуб Премьер-Лиги

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне не исключил свой переход в другой клуб Премьер-Лиги.

Накануне Де Брюйне устроил настоящий мастер-класс против "Кристал Пэлас", поспособствовав волевой победе "Сити" со счетом 5:2. Это был первый домашний матч после того, как "горожане" объявили о расставании с Кевином в конце сезона.



Прежде всего Де Брюйне сватают в МЛС и Саудовскую Аравию, однако 33-летний бельгиец допускает, что останется в Англии.



"Какой бы проект ни был доступен, я выслушаю. Я люблю играть в футбол, и если мне подвернется славный проект, а моя семья хорошо к этому отнесется, тогда мы будем готовы принять решение".



"Остаться в Англии? Я не знаю. Может быть, и нет. Это очень сложно, потому что решение уйти было принято не так давно, и за неделю ничего нельзя решить".



"Не думаю, что в футболе что-либо решается за неделю. Здесь все решается очень медленно. Я еще даже не видел свою семью с момента объявления (об уходе)", — цитирует Де Брюйне Daily Mail.