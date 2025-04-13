"Эвертон" поборется за Делапа

"Эвертон" решил вступить в борьбу с грандами Премьер-Лиги за нападающего "Ипсвича" Лиама Делапа.

Делап только прошлым летом присоединился к "Ипсвичу" из "Манчестер Сити" по сделке стоимостью 15 миллионов фунтов, с тех пор забив 12 голов в Премьер-Лиге.



Сейчас "Ипсвич" находится на пороге вылета из Премьер-Лиги, и отъезд 22-летнего англичанина с "Портман Роуд" выглядит неминуемым.



Делапа сватают в клубы вроде "Арсенала", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", однако The Sun утверждает, что главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес тоже претендует на Лиама.



"Эвертон" не может предложить Делапу возможность сражаться за трофеи и выступать в еврокубках, однако у Мойеса все равно есть свой козырь.



Мойес готов пообещать Делапу твердое место в стартовом составе, на что Лиам едва ли смог бы рассчитывать в большом клубе.



В конце сезона у "Эвертона" истекает контракт с прописавшимся в лазарете Домиником Калверт-Левином, поэтому "ирискам" нужен новый нападающий.