Онана не сыграет за МЮ против "Ньюкасла"

Голкипер Андре Онана не сыграет за "Манчестер Юнайтед" в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в воскресенье.

В минувший четверг Онана совершил две результативные ошибки в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Лиона" (2:2).



Онана сыграл каждую минуту каждого матча "Юнайтед" в Премьер-Лиге с момента своего перехода из "Интера" летом 2023, однако Sky Sports может подтвердить, что главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим решил не брать Андре на выезд к "Ньюкаслу".



Таким образом, Онана даже не будет среди запасных. А ворота "Юнайтед" на "Сент-Джеймс Парк" предстоит защищать Алтаю Байындыру, который в этом сезоне сыграл только шесть матчей.



Аморим хочет дать Онана передышку после тяжелого периода на поле и за его пределами. Помимо упомянутых ошибок против "Лиона", недавно супруга Андре подверглась ограблению снаружи ресторана в Манчестере.