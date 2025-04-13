Эланга назвал Анри своим идолом

Энтони Эланга Вингер "Ноттингем Форест" Энтони Эланга признался, что легенда "Арсенала" Тьерри Анри является его идолом.

Не сумев заиграть в "Манчестер Юнайтед" ранее в своей карьере, Эланга по-настоящему раскрылся в "Форест" и в этом сезоне помогает "лесникам" претендовать на попадание в Лигу Чемпионов.

Эланга продолжает усердно работать над улучшением своей игры, и его недавний гол с левой ноги против "Юнайтед" после забега на 60 метров является следствием этого. 22-летний швед надеется однажды достичь высот Анри.

"Во время локдауна я много работал над своей левой ногой. На протяжении восьми месяцев я использовал в тренировках только свою левую ногу. Я постоянно бил по мячу только левой, левой, левой!"

"Я всегда равняюсь на Тьерри Анри. Думаю, он был действительно хорош в этом, играя на фланге, впереди, в качестве нападающего. Я хочу быть разносторонним и непредсказуемым игроком".

"Я всегда говорил, что инвестиция в себя, в свой организм — лучшая инвестиция, которую ты можешь сделать, потому что ты сам должен достичь того, где хочешь оказаться", — сообщил Эланга BBC.


Метки Анри, Ноттингем Форест, Эланга

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2025 12:00

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  1. superglor 13.04.2025 13:42 # superglor
    GiveMeSport представил список из 10 звездных футболистов, не проявивших себя в финалах

    В качестве критериев учитывались звездность игрока, количество финальных матчей и незаметность игрока в этих встречах (например, отсутствие голов)

    1. Харри Кейн, Англия
    2. Мохамед Салах, Египет
    3. Тьерри Анри, Франция

    Сколько iq, такие и идолы

    (ответить)

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