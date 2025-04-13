Эланга назвал Анри своим идолом
Вингер "Ноттингем Форест" Энтони Эланга признался, что легенда "Арсенала" Тьерри Анри является его идолом.
Не сумев заиграть в "Манчестер Юнайтед" ранее в своей карьере, Эланга по-настоящему раскрылся в "Форест" и в этом сезоне помогает "лесникам" претендовать на попадание в Лигу Чемпионов.
Эланга продолжает усердно работать над улучшением своей игры, и его недавний гол с левой ноги против "Юнайтед" после забега на 60 метров является следствием этого. 22-летний швед надеется однажды достичь высот Анри.
"Во время локдауна я много работал над своей левой ногой. На протяжении восьми месяцев я использовал в тренировках только свою левую ногу. Я постоянно бил по мячу только левой, левой, левой!"
"Я всегда равняюсь на Тьерри Анри. Думаю, он был действительно хорош в этом, играя на фланге, впереди, в качестве нападающего. Я хочу быть разносторонним и непредсказуемым игроком".
"Я всегда говорил, что инвестиция в себя, в свой организм — лучшая инвестиция, которую ты можешь сделать, потому что ты сам должен достичь того, где хочешь оказаться", — сообщил Эланга BBC.
13.04.2025 12:00
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1. Харри Кейн, Англия
2. Мохамед Салах, Египет
3. Тьерри Анри, Франция
Сколько iq, такие и идолы
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