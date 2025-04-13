Эланга назвал Анри своим идолом

Вингер "Ноттингем Форест" Энтони Эланга признался, что легенда "Арсенала" Тьерри Анри является его идолом.

Не сумев заиграть в "Манчестер Юнайтед" ранее в своей карьере, Эланга по-настоящему раскрылся в "Форест" и в этом сезоне помогает "лесникам" претендовать на попадание в Лигу Чемпионов.



Эланга продолжает усердно работать над улучшением своей игры, и его недавний гол с левой ноги против "Юнайтед" после забега на 60 метров является следствием этого. 22-летний швед надеется однажды достичь высот Анри.



"Во время локдауна я много работал над своей левой ногой. На протяжении восьми месяцев я использовал в тренировках только свою левую ногу. Я постоянно бил по мячу только левой, левой, левой!"



"Я всегда равняюсь на Тьерри Анри. Думаю, он был действительно хорош в этом, играя на фланге, впереди, в качестве нападающего. Я хочу быть разносторонним и непредсказуемым игроком".



"Я всегда говорил, что инвестиция в себя, в свой организм — лучшая инвестиция, которую ты можешь сделать, потому что ты сам должен достичь того, где хочешь оказаться", — сообщил Эланга BBC.