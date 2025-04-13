Рэднапп: "Мартинелли мог выбыть с травмой на полгода"

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми Рэднапп считает, что вингеру "Арсенала" Габриэлю Мартинелли повезло избежать травмы против "Брентфорда".

После матча Премьер-Лиги против "Брентфорда" (1:1) Мартинелли пожаловался на подкат "ножницами" полузащитника Кристиана Нергора, заявив, что его оппоненту следовало показать красную карточку.



По мнению Рэднаппа, это не тянет на удаление, однако Джейми считает такого рода подкаты крайне опасными.



"Очень редко увидишь красную карточку за такое, но я думаю, это неприятный подкат, который может нанести вред игроку".



"Я сам получил очень серьезную травму, когда против меня сыграли ровно таким образом. Твоя нога может застрять, и ты можешь подвернуть колено. Но за это никогда не показывали красную карточку, и мы не можем просить об этом сейчас".



"Микель Артета должен большее расстраиваться из-за того, что его команда не выиграла матч, чем из-за этого подката. Кажется, он чует заговор против себя и своей команды — но заговора нет. Просто так бывает".



"Мы должны заняться такого рода подкатами в долгосрочной перспективе. Я уже сказал, что это не красная карточка и что за это никогда не показывали красную карточку, но это действительно опасно".



"Когда против тебя идут в подкат "ножницами", ты рискуешь своими коленями и лодыжками. Однажды после такого мне потребовалась операция".



"Это грубый подкат. Старомодный подкат. Некоторые нарушения исчезли из футбола, но за это до сих пор не показывают красную карточку. Мне не нравится этот подкат. Это подкат чисто из отчаяния".



"Он (Нергор) не является грубым игроком. Я не берусь назвать это красной карточкой или грубой игрой. Но Мартинелли повезло — после такого он мог выбыть с травмой на шесть месяцев", — сообщил Рэднапп Sky Sports.



