Кунья поссорился с фанатами "Вулверхэмптона"

Нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья поссорился с болельщиками своего клуба.

На фоне усилившихся спекуляций насчет своего будущего Кунья опубликовал в социальной сети свою черно-белую фотографию в тренировочном костюме с таинственной подписью.



"Время быть счастливым. Я буду следовать за своими мечтами — не вашими... Поэтому сохраняйте спокойствие", — гласила подпись Куньи.



Это сообщение провисело считанные минуты, прежде чем было удалено, однако болельщики "Вулверхэмптона" успели сохранить публикацию Куньи и принялись активно ее обсуждать.



Многим фанатам "Вулверхэмптона" не понравилось удаленное сообщение Куньи, а некоторые даже призвали 25-летнего бразильца убраться из их клуба.



Такого рода реакция заставила Кунью написать несколько возмущенных комментариев в группе болельщиков "волков" Talking Wolves.



"Знаете, чего вы хотите? Чтобы я не нравился людям здесь, но, к сожалению, именно я выхожу на поле, чтобы решать проблемы вашего любимого клуба. Я не собираюсь быть здесь кем-нибудь еще, кроме как важным. Настоящие фанаты поддерживают своих, а не приносят беды все время", — написал Кунья.



Добавим, грядущим летом Кунья может быть выкуплен у "Вулверхэмптона" за 62.5 млн. фунтов.