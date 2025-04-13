"Байер" хочет включить двух игроков "Сити" в сделку по Вирцу
Леверкузенский "Байер" попросил у "Манчестер Сити" двух игроков взамен атакующего полузащитника Флориана Вирца.
Оцениваемый в 100 миллионов фунтов Вирц является целью номер один "Сити" на роль преемника для Кевина Де Брюйне, покидающего "Этихад" в конце сезона.
По информации Daily Mirror, на текущей неделе делегация "Байера" совершила запланированный визит на тренировочную базу "Сити", выразив желание забрать в Германию голкипера Штефана Ортегу и полузащитника Джеймса Макати.
Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола является большим поклонником Макати, однако "горожане" готовы включить Джеймса и Ортегу в сделку по Вирцу, если "Байер" правильно оценит обоих игроков.
В данный момент "Сити" хочет за Макати 25 млн. фунтов, а за Ортегу — 15 млн. фунтов.
Серьезный интерес к Вирцу проявляет "Бавария", но "Байер" предпочел бы продать Флориана за пределы Бундеслиги, если 21-летний немец так и не заключит новый контракт.
13.04.2025 09:00
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