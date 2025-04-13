Слот: "Салах — ненормальный в плане физики"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот уверен, что его нападающий Мохамед Салах сохранит свой высочайший уровень игры в ближайшие два года.

В минувшую пятницу "Ливерпуль" объявил, что Салах заключил новый контракт, рассчитанный до 2027 года. По слухам, теперь Мохамед является вторым самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги с зарплатой в 400,000 фунтов в неделю.



Несмотря на то, что уже в июне Салаху исполнится 33, Слот совершенно не ожидает, что египтянин станет играть хуже.



"Мо — ненормальный в плане физики. Поэтому меня не удивляет, что он сохраняет этот уровень в своем возрасте".



"Речь о том, что он делает в физическом, а также душевном плане, чтобы показывать свою лучшую игру весь сезон, потому что очень сложно каждые три дня делать то, что делает он".



"Делать это семь или восемь лет подряд еще сложнее, а теперь он добавил еще два, и он докажет, что ему это по силам".



"Никогда не знаешь, будет ли он забивать ровно столько же, несколько больше или несколько меньше. Но мы ожидаем — и он сам ожидает от себя, — что он останется на этом уровне".



"Мы продлили его за три месяца до старта следующего сезона, и я думаю, все мы можем согласиться с тем фактом, что Мо невероятно провел этот сезон. Поэтому есть все причины ожидать, что на старте следующего сезона он будет на том же уровне", — цитирует Слота Daily Mirror.