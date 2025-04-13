"Челси" готовит предложение по Гехи, собираясь включить в сделку Чалобу

"Челси" готов сделать предложение о покупке капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи.

Четыре года назад "Челси" продал Гехи в "Пэлас" за 18 миллионов фунтов. С тех пор Марк заслужил репутацию одного из лучших центральных защитников в Премьер-Лиге и стал регулярно вызываться в сборную Англии.



По информации Daily Mirror, теперь "Челси" хочет вернуть оцениваемого в 70 миллионов фунтов Гехи, собираясь использовать защитника Трево Чалобу в качестве разменной монеты.



Изначально на этот сезон "Челси" отправил Чалобу в аренду как раз в "Пэлас", однако дефицит игроков в центре обороны заставил "синих" досрочно вернуть Трево в январе.



Чалоба произвел хороше впечатление в "Пэлас", поэтому "орлы" готов рассмотреть включение Трево в сделку по Гехи. Доплата со стороны "Челси" может составить 50 млн. фунтов.



Ранее интерес к Гехи также приписывали "Ливерпулю", но после согласования нового контракта с Виргилом Ван Дейком у "красных" больше нет необходимости крупно тратиться на нового центрального защитника.