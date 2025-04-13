32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 13 апреля, четырьмя поединками продолжится 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЧЕЛСИ — ИПСВИЧ 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Челси" может впервые с июля 2020 оформить шесть домашних побед кряду в Премьер-Лиге. "Ипсвич" пропускал в каждом из 12 последних поединков чемпионата (всего 32 пропущено). "Трактористы" проиграли все пять последних выездов к "синим" во всех соревнованиях, включая поражение 7:0 в 3-м раунде Кубка Англии в 2011 году.



Защитник "Челси" Весле Фофана перенес операцию на задней поверхности бедра и в этом сезоне уже не выйдет на поле. Ромео Лавиа и Марк Гиу лечатся, но еще могут сыграть в этой кампании.



"Ипсвичу" нужно оценить состояние бывшего вингера "Челси" Омари Хатчинсона. Аро Мурич, Уэс Бернс, Чидози Огбене и Сэмми Смодич остаются в лазарете.



ЛИВЕРПУЛЬ — ВЕСТ ХЭМ 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" потерпел три поражения в четырех последних матчах с учетом всех соревнований — как и в 41 предыдущем. "Вест Хэм" не выиграл ни одного из четырех последних поединков Премьер-Лиги (2 ничьи, 2 поражения). "Молотобойцы" одержали только одну победу в 57 последних выездах к "красным" во всех соревнованиях (14 ничьих, 42 поражения) — 0:3 в августе 2015.



Голкипер "Ливерпуля" Алиссон оправился после сотрясения. Конор Брэдли вернулся еще в прошлый уикенд. Джо Гомес и Трент Александер-Арнольд по-прежнему отсутствуют.



Нападающий Никлас Фюллькруг может выйти в старте "Вест Хэма" впервые с января. Крисенсио Саммервилл и Мичейл Антонио травмированы.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ТОТТЕНХЭМ 16:00



"Вулверхэмптон" выиграл все три последних матча в Премьер-Лиге. "Тоттенхэм" потерпел пять поражений в шести последних выездных поединках во всех соревнованиях, в четырех из них не забив. "Шпоры" проиграли оба последних выезда к "волкам" в чемпионате.



Нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья возвращается после четырех матчей дисквалификации, но в старте не выйдет. Йерсон Москера и Саша Калайджич остаются в лазарете.



"Тоттенхэм" может предоставить передышку Микки Ван де Вену и Дестини Удоджи. Кевин Дансо, Раду Дрэгушин и Деян Кулусевски продолжают лечиться.



НЬЮКАСЛ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18:30



"Ньюкасл" может оформить пятую кряду победу во всех соревнованиях. "Манчестер Юнайтед" выиграл лишь два из восьми последних матчей в Премьер-Лиге (3 ничьи, 3 поражения). "Сороки" одержали три победы в четырех последних встречах с "красными дьяволами" во всех соревнованиях.



Нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон возобновил тренировки после травмы бедра. Александер Исак должен быть в порядке. Джо Уиллок отсутствует с сотрясением.



"Юнайтед" по-прежнему лишен Маттейса Де Лигта, Джонни Эванса, Эйдена Хевена, Лисандро Мартинеса, Тоби Колльера и Амада Диалло. Алтай Байындыр может заменить Андре Онана на воротах.