Артета признал, что "Арсенал" стал еще дальше от титула

Наставник "Арсенала" Микель Артета признал, что чемпионство его команды в Премьер-Лиге стало еще менее вероятным после потери двух очков против "Брентфорда".

"Арсенал" произвел великолепное впечатление своей победой 3:0 над "Реалом" в Лиге Чемпионов в минувший вторник, однако закрепить это ощущение в матче Премьер-Лиги против "Брентфорда" в субботу не смог.



Открыв счет усилиями Томаса Партея во втором тайме, вскоре "Арсенал" пропустил ответный гол от Йоана Висса — 1:1. Этот результат оставил "канониров" в 10 очках позади лидирующего "Ливерпуля", который вдобавок имеет матч в запасе, и теперь Артета честно признает, что титул маловероятен.



"Мы расстроены результатом. Мы полностью контролировали игру и пропустили очень необязательный гол. Это было недостаточно хорошо, и когда вы не делаете того, что должны делать против этой команды, вы пропускаете гол".



"Я не знаю, почему, но атмосфера точно было другой, нежели во вторник. Я не знаю, что было в головах людей, но мы являемся профессионалами и знаем важность этого матча".



"Сегодня мы хотели повысить вероятность того, что мы реально поборемся за то, к чему стремимся в Премьер-Лиге. С данным результатом это стало менее вероятным", — сообщил Артета Sky Sports.