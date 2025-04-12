Мартинелли — о фоле Нергора: "Он мог сломать могу ногу"

Вингер "Арсенала" Габриэль Мартинелли считает, что капитан "Брентфорда" Кристиан Нергор должен был получить красную карточку за фол на нем.

Еще в первом тайме субботнего матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс" (1:1) Нергор "ножницами" срубил Мартинелли, вызвав огромное возмущение у трибун и главного тренера "Арсенала" Микеля Артета.



После финального свистка Мартинелли заявил, что все могло закончиться для него плохо, если бы его нога опиралась на газон.



"Я не видел повторов, но если бы моя нога была на земле в тот момент, он мог бы сломать мою ногу".



"Он сказал, что сделал это без умысла. Я верю ему, но он все равно мог сломать мою ногу. На мой взгляд, это красная. Мне нужно посмотреть повторы, чтобы быть уверенным. Но, на мой взгляд, это было мерзко", — сообщил Мартинелли Sky Sports.



