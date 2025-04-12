Гвардиола благодарен Де Брюйне

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил свою благодарность полузащитнику Кевину Де Брюйне после волевой победы 5:2 над "Кристал Пэлас".

Именно с гола Де Брюйне начался "камбэк" "Сити" в субботнем матче Премьер-Лиги на "Этихад". Кевин впервые предстал перед домашними болельщиками после того, как было объявлено, что он покинет клуб в конце сезона.



Гвардиола чувствует, что Де Брюйне показал игру своих лучших образцов, и Хосеп чрезмерно благодарен бельгийскому ветерану за годы верной службы.



"Кевин показал такую игру, как он это делал на протяжении многих, многих лет и многих, многих матчей".



"К сожалению, в последнее время ему не удавалось играть на этом уровне из-за имевшейся у него проблемы. На протяжении года он был травмирован из-за перенесенной операции и ее последствий".



"Он сыграл великолепно и помог нам переломить неудачное для нас течение матча".



"Несколько пресс-конференций назад я сказал, что всегда буду благодарен ему. Моя и наша благодарность ему огромна".



"Он был невероятен, и я знаю, что он может приносить пользу, он будет приносить пользу. Он рад, потому что помогает нам".



"Он много сражался против "Юнайтед". Он был великолепен с мячом, а сегодня он был так умен. Он забил гол и отдал результативную передачу, и он очень нам помог выиграть матч", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".