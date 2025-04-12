"Арсенал" упустил победу против "Брентфорда"

"Арсенал" потерял очки во втором матче Премьер-Лиги подряд, упустив победу в домашнем противостоянии с "Брентфордом" — 1:1.

Относительно победы 3:0 над "Реалом" в Лиге Чемпионов наставник "канониров" Микель Артета поменял половину полевых игроков, оказав доверие Кирану Тирни, Александру Зинченко, Жоржиньо, Итану Нванери и Леандро Троссарду.



У "пчел" лишь Витали Янельт заменил Егоря Ярмолюка.



Гости довольно активно начали матч, но ударом Габриэля Мартинелли с острого угла, отраженным голкипером, хозяева охладили этот пыл.



На 22-й минуте уже Давид Райя впервые вступил в игру, отразив удар Кристоффера Айера из пределов штрафной.



На 26-й минуте Тирни поразил цель головой после навесной передачи к границе вратарской, однако гол "Арсенала" не был засчитан из-за офсайда у Кирана.



В остатке тайма "канониры" играли первым номером, но впереди были довольно беззубы, и после перерыва ничего не изменилось — "Брентфорд" был надежен в обороне.



На 61-й минуте хозяевам предоставилась редкая возможность провести быструю атаку. Деклан Райс протащил мяч вперед и отдал на правый край штрафной под удар Томаса Партея — 1:0.



Артета сразу же произвел ряд замен, однако "Арсенал" рано подумал, что дело сделано. На 74-й минуте Йоан Висса, стоя спиной к воротам, пробил через себя после скидки головой Натана Коллинса и сравнял счет — 1:1.



На 76-й минуте голкипер "Брентфорда" Марк Флеккен грубо потерял мяч на подступах к своей штрафной, однако совершивший перехват Букайо Сака замешкался и не смог пробить.



"Пчелы" воспряли духом и в остатке матча практически не уступали своему сопернику, но забить больше никому не удалось.



Открыв счет, "Арсенал" расслабился раньше времени, за что в итоге поплатился. Однако этот результат большого значения для "канониров" не имеет — место в зоне Лиги Чемпионов от них и так никуда не денется.



"Арсенал" — "Брентфорд". Отчет о матче