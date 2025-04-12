"Арсенал" упустил победу против "Брентфорда"

Йоан Висса "Арсенал" потерял очки во втором матче Премьер-Лиги подряд, упустив победу в домашнем противостоянии с "Брентфордом" — 1:1.

Относительно победы 3:0 над "Реалом" в Лиге Чемпионов наставник "канониров" Микель Артета поменял половину полевых игроков, оказав доверие Кирану Тирни, Александру Зинченко, Жоржиньо, Итану Нванери и Леандро Троссарду.

У "пчел" лишь Витали Янельт заменил Егоря Ярмолюка.

Гости довольно активно начали матч, но ударом Габриэля Мартинелли с острого угла, отраженным голкипером, хозяева охладили этот пыл.

На 22-й минуте уже Давид Райя впервые вступил в игру, отразив удар Кристоффера Айера из пределов штрафной.

На 26-й минуте Тирни поразил цель головой после навесной передачи к границе вратарской, однако гол "Арсенала" не был засчитан из-за офсайда у Кирана.

В остатке тайма "канониры" играли первым номером, но впереди были довольно беззубы, и после перерыва ничего не изменилось — "Брентфорд" был надежен в обороне.

На 61-й минуте хозяевам предоставилась редкая возможность провести быструю атаку. Деклан Райс протащил мяч вперед и отдал на правый край штрафной под удар Томаса Партея — 1:0.

Артета сразу же произвел ряд замен, однако "Арсенал" рано подумал, что дело сделано. На 74-й минуте Йоан Висса, стоя спиной к воротам, пробил через себя после скидки головой Натана Коллинса и сравнял счет — 1:1.

На 76-й минуте голкипер "Брентфорда" Марк Флеккен грубо потерял мяч на подступах к своей штрафной, однако совершивший перехват Букайо Сака замешкался и не смог пробить.

"Пчелы" воспряли духом и в остатке матча практически не уступали своему сопернику, но забить больше никому не удалось.

Открыв счет, "Арсенал" расслабился раньше времени, за что в итоге поплатился. Однако этот результат большого значения для "канониров" не имеет — место в зоне Лиги Чемпионов от них и так никуда не денется.

"Арсенал" — "Брентфорд". Отчет о матче


Метки Арсенал, Брентфорд, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2025 21:30

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  1. den-pobedinskiy 12.04.2025 21:43 # den-pobedinskiy
    Копим силы на полуфинал с ПСЖ.

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  2. wengerrrro 12.04.2025 21:41 # wengerrrro
    ну на аплку уже давно пох
    главное от реала не отлететь, эти е6анаты в лч могут все что угодно.

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  3. superglor 12.04.2025 21:36 # superglor
    Завтра набираем 3 очка, отрыв становится 13. Это значит что независимо от результатов заднеприводных чучел, уже через 2 недели великий клуб Ливерпуль станет чемпионом в 34 туре, если выиграет все матчи до него

    27 апреля приглашаю всех на коронацию на Энфилде

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  4. halamadrid94 12.04.2025 21:35 # halamadrid94
    Ожидаемо. Только непонятно, зачем Артета заставил бегать основных игроков в ненужном матче? Все равно оподливился. Теперь есть надежда на усталость канониров. Только бы Анчелотти вспомнил , что такое ротация.

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  5. chelsea88 12.04.2025 21:34 # chelsea88
    Леол ебать, лохи позорные эти калониры)

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  6. redwhitegun 12.04.2025 21:34 # redwhitegun
    Как бы уже поебать на результат, но Зина это пиздец)

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  7. division 12.04.2025 21:34 # division
    Давайте будем честны, в этом сезоне чемпионство давать некому. Нет ни одной команды, достойной этого титула

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  8. hachidlo 12.04.2025 21:32 # hachidlo
    Бабца, ты переживаешь, что твой ручной дагестанский защитник сидит сейчас без тепла и света?

    Источник: http://fapl.ru/posts/114179/?c=1#c8040373

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  9. zheka000000 12.04.2025 21:32 # zheka000000
    2ое место не уступят, вот и расслабили булки ггшки

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  10. superglor 12.04.2025 21:31 # superglor
    Ливерпуль! Чемпионы! Моя команда!

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