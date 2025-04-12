"Арсенал" упустил победу против "Брентфорда"
"Арсенал" потерял очки во втором матче Премьер-Лиги подряд, упустив победу в домашнем противостоянии с "Брентфордом" — 1:1.
Относительно победы 3:0 над "Реалом" в Лиге Чемпионов наставник "канониров" Микель Артета поменял половину полевых игроков, оказав доверие Кирану Тирни, Александру Зинченко, Жоржиньо, Итану Нванери и Леандро Троссарду.
У "пчел" лишь Витали Янельт заменил Егоря Ярмолюка.
Гости довольно активно начали матч, но ударом Габриэля Мартинелли с острого угла, отраженным голкипером, хозяева охладили этот пыл.
На 22-й минуте уже Давид Райя впервые вступил в игру, отразив удар Кристоффера Айера из пределов штрафной.
На 26-й минуте Тирни поразил цель головой после навесной передачи к границе вратарской, однако гол "Арсенала" не был засчитан из-за офсайда у Кирана.
В остатке тайма "канониры" играли первым номером, но впереди были довольно беззубы, и после перерыва ничего не изменилось — "Брентфорд" был надежен в обороне.
На 61-й минуте хозяевам предоставилась редкая возможность провести быструю атаку. Деклан Райс протащил мяч вперед и отдал на правый край штрафной под удар Томаса Партея — 1:0.
Артета сразу же произвел ряд замен, однако "Арсенал" рано подумал, что дело сделано. На 74-й минуте Йоан Висса, стоя спиной к воротам, пробил через себя после скидки головой Натана Коллинса и сравнял счет — 1:1.
На 76-й минуте голкипер "Брентфорда" Марк Флеккен грубо потерял мяч на подступах к своей штрафной, однако совершивший перехват Букайо Сака замешкался и не смог пробить.
"Пчелы" воспряли духом и в остатке матча практически не уступали своему сопернику, но забить больше никому не удалось.
Открыв счет, "Арсенал" расслабился раньше времени, за что в итоге поплатился. Однако этот результат большого значения для "канониров" не имеет — место в зоне Лиги Чемпионов от них и так никуда не денется.
"Арсенал" — "Брентфорд". Отчет о матче
12.04.2025 21:30
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Последние комментарии:
Копим силы на полуфинал с ПСЖ.
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ну на аплку уже давно пох
главное от реала не отлететь, эти е6анаты в лч могут все что угодно.
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Завтра набираем 3 очка, отрыв становится 13. Это значит что независимо от результатов заднеприводных чучел, уже через 2 недели великий клуб Ливерпуль станет чемпионом в 34 туре, если выиграет все матчи до него
27 апреля приглашаю всех на коронацию на Энфилде
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Ожидаемо. Только непонятно, зачем Артета заставил бегать основных игроков в ненужном матче? Все равно оподливился. Теперь есть надежда на усталость канониров. Только бы Анчелотти вспомнил , что такое ротация.
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Леол ебать, лохи позорные эти калониры)
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Как бы уже поебать на результат, но Зина это пиздец)
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Давайте будем честны, в этом сезоне чемпионство давать некому. Нет ни одной команды, достойной этого титула
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Бабца, ты переживаешь, что твой ручной дагестанский защитник сидит сейчас без тепла и света?
Источник: http://fapl.ru/posts/114179/?c=1#c8040373
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2ое место не уступят, вот и расслабили булки ггшки
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Ливерпуль! Чемпионы! Моя команда!
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