Де Брюйне хочет оставить "Сити" с Лигой Чемпионов
Полузащитник Кевин Де Брюйне заявил, что хочет оставить "Манчестер Сити" с путевкой в Лигу Чемпионов.
В субботу Де Брюйне сыграл свой первый домашний матч после новости о том, что Кевин покидает "Сити" в конце сезона. 33-летний бельгиец продемонстрировал великолепный футбол, вдохновив "горожан" на волевую победу 5:2 против "Кристал Пэлас".
Отметившись голом и результативной передачей, Де Брюйне пообещал, что "Сити" может рассчитывать на его полную самоотдачу в остатке сезона.
"Думаю, было важно забить как можно скорее и немного изменить ощущение от игры. Не думаю, что мы играли так уж плохо, но счет совершенно не был хорошим. И мы оттолкнулись от этого".
"Я хочу уйти, оставив эту команду с Лигой Чемпионов, потому что они заслуживают этого".
"Мы выступали в Лиге Чемпионов на протяжении девяти или 10 лет, что я здесь нахожусь, поэтому я надеюсь, команда будет делать это и в следующем году. Я просто буду стараться играть в хороший футбол, как и всегда", — сообщил Де Брюйне BBC.
12.04.2025 21:00
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А я хочу в попу, но не всем желаниям суждено сбыться.
P.s. Но если хорошо станцевать гачибази, то все возможно.
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А оставит с минусом по дебету, хотя это нереально, ибо бабла к сити хоть отбавляй, ну и само собой с лигой Европы на следующий сезон
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