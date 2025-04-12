Де Брюйне хочет оставить "Сити" с Лигой Чемпионов

Кевин Де Брюйне Полузащитник Кевин Де Брюйне заявил, что хочет оставить "Манчестер Сити" с путевкой в Лигу Чемпионов.

В субботу Де Брюйне сыграл свой первый домашний матч после новости о том, что Кевин покидает "Сити" в конце сезона. 33-летний бельгиец продемонстрировал великолепный футбол, вдохновив "горожан" на волевую победу 5:2 против "Кристал Пэлас".

Отметившись голом и результативной передачей, Де Брюйне пообещал, что "Сити" может рассчитывать на его полную самоотдачу в остатке сезона.

"Думаю, было важно забить как можно скорее и немного изменить ощущение от игры. Не думаю, что мы играли так уж плохо, но счет совершенно не был хорошим. И мы оттолкнулись от этого".

"Я хочу уйти, оставив эту команду с Лигой Чемпионов, потому что они заслуживают этого".

"Мы выступали в Лиге Чемпионов на протяжении девяти или 10 лет, что я здесь нахожусь, поэтому я надеюсь, команда будет делать это и в следующем году. Я просто буду стараться играть в хороший футбол, как и всегда", — сообщил Де Брюйне BBC.


Метки Де Брюйне, Кристал Пэлас, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2025 21:00

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  1. hachidio 12.04.2025 21:44 # hachidio
    А я хочу в попу, но не всем желаниям суждено сбыться.

    P.s. Но если хорошо станцевать гачибази, то все возможно.

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  2. closer 12.04.2025 21:09 # closer
    А оставит с минусом по дебету, хотя это нереально, ибо бабла к сити хоть отбавляй, ну и само собой с лигой Европы на следующий сезон

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