Де Брюйне хочет оставить "Сити" с Лигой Чемпионов

Полузащитник Кевин Де Брюйне заявил, что хочет оставить "Манчестер Сити" с путевкой в Лигу Чемпионов.

В субботу Де Брюйне сыграл свой первый домашний матч после новости о том, что Кевин покидает "Сити" в конце сезона. 33-летний бельгиец продемонстрировал великолепный футбол, вдохновив "горожан" на волевую победу 5:2 против "Кристал Пэлас".



Отметившись голом и результативной передачей, Де Брюйне пообещал, что "Сити" может рассчитывать на его полную самоотдачу в остатке сезона.



"Думаю, было важно забить как можно скорее и немного изменить ощущение от игры. Не думаю, что мы играли так уж плохо, но счет совершенно не был хорошим. И мы оттолкнулись от этого".



"Я хочу уйти, оставив эту команду с Лигой Чемпионов, потому что они заслуживают этого".



"Мы выступали в Лиге Чемпионов на протяжении девяти или 10 лет, что я здесь нахожусь, поэтому я надеюсь, команда будет делать это и в следующем году. Я просто буду стараться играть в хороший футбол, как и всегда", — сообщил Де Брюйне BBC.