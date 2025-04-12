Хау госпитализирован перед матчем с МЮ
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау был госпитализирован и теперь пропустит матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье.
Плохое самочувствие беспокоило Хау несколько дней, и Эдди даже был вынужден отменить свою пресс-конференцию перед домашним матчем против "Юнайтед".
Состояние Хау ухудшилось, и в пятницу вечером 47-летний англичанин был госпитализирован с болезнью, характер которой не раскрывается.
В своем официальном заявлении "Ньюкасл" сообщает, что Хау "находится в сознании, разговаривает со своей семьей и продолжает получать квалифицированную медицинскую помощь".
Таким образом, руководить командой от бровки на "Сент-Джеймс Парк" будут помощники Хау в лице Джейсона Тиндалла и Грэма Джонса.
12.04.2025 20:00
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