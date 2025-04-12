"Вилла" разгромила "Саутгемптон" и приблизилась к Лиге Чемпионов

"Астон Вилла" укрепила свои шансы на попадание в Лигу Чемпионов, одержав победу 0:3 над "Саутгемптоном".

Победа на "Сент-Мэри" не далась "Вилле" легко. "Саутгемптон" показал себя крепким орешком и пропустил только на 73-й минуте, когда Олли Уоткинс в касание перевел мяч в ворота после заброса Юри Тилеманса из центрального круга — 0:1.



Этим забитым мячом "вилланы" отреагировали на нереализованный пенальти Марко Асенсио. А вскоре случился и второй гол, потому что набравший форму Дониэлл Мален ворвался в штрафную по правому краю и пробил низом в дальний угол ворот — 0:2.



В концовке голкипер "святых" Аарон Рамсдейл отразил еще один пенальти Асенсио, но Джон Макгинн тут же сыграл на добивании — 0:3.



В параллельном матче "Ноттингем Форест" проиграл дома "Эвертону" (0:1), единственный гол пропустив в самой концовке от Абдулая Дукуре. "Лесники" остаются на третьем месте в Премьер-Лиге, но теперь опережают "Виллу" только на три очка.