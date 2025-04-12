МЮ придется кого-нибудь продать, чтобы позволить себе Кунью

"Манчестер Юнайтед" придется продать кого-нибудь из игроков первой команды, чтобы позволить себе нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Кунью.

Кунья забил 15 голов в 29 матчах этого сезона с учетом всех соревнований, став лакомой целью для более серьезных клубов.



По информации Daily Mail, 25-летний бразилец находится на радаре у "Арсенала", Тоттенхэма", "Астон Виллы", "Ноттингем Форест", а также "Юнайтед".



Новый контракт Куньи, подписанный в январе, предусматривает отступные в 62.5 млн. фунтов, и "Вулверхэмптон" не собирается довольствоваться меньшим.



Чтобы позволить себе столь крупную покупку, учитывая ситуацию с финансовым фейр-плей, "Юнайтед" пришлось бы продать минимум одного игрока первой команды.



Среди тех, кого "Юнайтед" может принести в жертву, называются Маркус Рэшфорд, Расмус Хейлунд и Алехандро Гарначо.