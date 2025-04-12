Артета: "Сака обеспечивает нам то, что не может никакой другой игрок"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что его вингер Букайо Сака обеспечивает команде нечто уникальное.

Сака великолепно вернулся на футбольное поле после более чем трех месяцев отсутствия с травмой задней поверхности бедра. Именно Букайо заработал оба штрафных, которые обернулись голами Деклана Райса против "Реала" в минувший вторник.



По словам Артеты, Сака имеет огромную важность для "Арсенала" благодаря своим качествам.



"Он очень важен. Он обеспечивает нам уровень угрозы, связь и непредсказуемость, и никакой другой игрок не может обеспечить этого нам в данный момент".



"Он обладает силой, чтобы поднимать на ноги стадион, и это невероятно, потому что перераспределение энергии на стадионе — это очень сложно, и когда игрок может делать это, то это отличное дополнение и отличное качество".



"Когда Деклан и Букайо в строю, это лишь вопрос времени, прежде чем они наберут форму, и у них пойдет игра", — цитирует Артету The Independent.