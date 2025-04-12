"Сити" устроил "камбэк" против "Пэлас"

Уступая в два мяча, "Манчестер Сити" устроил "камбэк" и в итоге разгромил "Криста Пэлас" со счетом 5:2.

По сравнению с 0:0 в дерби Манчестера из стартового состава "горожан" пропали Матеуш Нунеш, Бернарду Силва и Фил Фоден, которых заменили Рико Льюис, Нико Гонсалес и Джеймс Макати.



Дисквалифицированного Марка Гехи в обороне "орлов" заменил Крис Ричардс.



Матч на "Этихад" не обошелся без быстрого гола. На восьмой минуте Эберечи Эзе отправил мяч в пустые ворота, замкнув прострел Исмаилы Сарра с правого фланга — 0:1.



Хозяева ответили на 13-й минуте, когда Омар Мармуш вышел один на один, но мяч направил прямо в Дина Хендерсона.



Гости чувствовали себя довольно комфортно и на 21-й минуте удвоили счет. Адам Уортон подал угловой, а Ричардс головой скинул мяч в ворота — 0:2.



Спустя три минуты Де Брюйне ударом с подступов к штрафной сотряс штангу ворот Хендерсона, в ответ на что Эзе вышел на ударную позицию по центру и поразил ворота, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



На 33-й минуте "горожанам", наконец, удалось забить благодаря штрафному Де Брюйне с отскоком от штанги — 2:1.



"Горожане" воодушевились и уже на 36-й минуте сравняли счет. У Илкая Гюндогана не получилось пробить по мячу после скидки головой Де Брюйне в штрафной, однако в нужном месте в нужное время оказался Мармуш, нанеся удар в касание — 2:2.



Затем игра успокоилась, но перед самым окончанием первого тайма Де Брюйне имел еще один момент, пробив выше из пределов штрафной.



Едва начался второй тайм, как неудержимый Де Брюйне выкатил мяч на подступы к штрафной под удар Матео Ковачича — 3:2.



На 56-й минуте "орлы" пропустили четвертый раз. Эдерсон выполнил дальнюю передачу на Макати, который проскочил мимо Хендерсона и закатил мяч в пустые ворота — 4:2.



Точку в матче на 79-й минуте поставил Нико О'Райли, пробив с рикошетом по отскочившему к границе штрафной мячу — 5:2.



Кажется, отмененный полуавтоматической системой определения офсайда гол Эзе оказался переломным моментом матча, ведь счет мог стать 0:3. А так "Сити" отделался испугом и вскоре устроил "камбэк". Во втором тайме "Пэлас" просто не было видно.



"Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче