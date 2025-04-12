"Реал" пока не будет покупать Салиба
Испанский "Реал" едва ли будет пытаться приобрести защитника "Арсенала" Вильяма Салиба грядущим летом.
По информации The Athletic, грядущим летом "Реал" планирует пригласить новичка в центр обороны, а Салиба — наиболее желанная цель для гранда Ла Лиги на этой позиции.
Однако переезд Салиба в Мадрид грядущим летом называется "крайне маловероятным". "Реал" считает, что в данный момент Вильям стоит слишком дорого.
"Реал" имеет давний интерес к Салиба — еще со времен выступлений того за "Сент-Этьен". Испанский клуб поддерживает хорошие отношения с лагерем 24-летнего француза.
Поэтому стратегия "Реала" насчет Салиба заключается в том, чтобы подождать до 2026 года, когда Вильям может быть доступен по сниженной цене, или до 2027, когда защитник может стать свободным агентом.
Добавим, "Арсенал" не теряет время даром и надеется склонить Салиба к продлению своего контракта. Это является одной из приоритетных задач для нового спортивного директора "канониров" Андреа Берта.
12.04.2025 16:00
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