"Реал" пока не будет покупать Салиба

Испанский "Реал" едва ли будет пытаться приобрести защитника "Арсенала" Вильяма Салиба грядущим летом.

По информации The Athletic, грядущим летом "Реал" планирует пригласить новичка в центр обороны, а Салиба — наиболее желанная цель для гранда Ла Лиги на этой позиции.



Однако переезд Салиба в Мадрид грядущим летом называется "крайне маловероятным". "Реал" считает, что в данный момент Вильям стоит слишком дорого.



"Реал" имеет давний интерес к Салиба — еще со времен выступлений того за "Сент-Этьен". Испанский клуб поддерживает хорошие отношения с лагерем 24-летнего француза.



Поэтому стратегия "Реала" насчет Салиба заключается в том, чтобы подождать до 2026 года, когда Вильям может быть доступен по сниженной цене, или до 2027, когда защитник может стать свободным агентом.



Добавим, "Арсенал" не теряет время даром и надеется склонить Салиба к продлению своего контракта. Это является одной из приоритетных задач для нового спортивного директора "канониров" Андреа Берта.