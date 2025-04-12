Артета: "Штрафные Райса — огромная голевая угроза"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что штрафные в исполнении полузащитника Деклана Райса являются "огромной голевой угрозой".

В минувший вторник Райс продемонстрировал свое мастерство исполнения штрафных, дважды огорчив "Реал" в победном для "Арсенала" матче Лиги Чемпионов (3:0).



По словам Артеты, Райс работал над улучшением этого навыка, и Микель хочет максимально это использовать.



"В последнее время он больше это практикует. Он определил, что может больше помогать команде в этой области, как и со всеми стандартными положениями".



"Он обладает невероятным умением бить по мячу с различных углов и с различной скоростью. Мы должны использовать это, потому что это огромная голевая угроза, исходящая от нашей команды", — сообщил Артета Sky Sports.