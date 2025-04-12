Полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали снова проверяют на ставки в букмекерских конторах.

Тонали только в августе 2024 закончил отбывать 10-месячную дисквалификацию, которой он был наказан итальянскими властями за ставки в бытность игроком "Милана".



Как сообщает The Times, сейчас итальянская прокуратура ведет новое расследование в отношении 12 бывших или нынешних игроков Серии А. Речь идет об игре в покер и ставках не на футбол на запрещенных беттинговых платформах.



В "Ньюкасле" уверены, что новое расследование не грозит 24-летнему Тонали какими-либо дополнительными санкциями.