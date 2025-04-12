Бернарду Силва помышляет о возвращении в "Бенфику"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва размышляет над возвращением в лиссабонскую "Бенфику" после окончания этого сезона.

После окончания этого сезона у Силвы останется только 12 месяцев по своему контракту с "Сити" с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю.



Португальское издание A Bola утверждает, что Силва готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в "Бенфику", в которой Бернарду начинал свою карьеру.



Также Силву хотят видеть в "Барселоне", однако возвращение в "Бенфику" является более вероятным вариантом, если Бернарду покинет "Сити".



Силва выступает за "Сити" с 2017 года, забив 69 голов и отдав 71 результативную передачу в 396 матчах. Как и многие свои партнеры по команде, 30-летний португалец переживает спад в этом сезоне.