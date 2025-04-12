Артета считает, что "Арсеналу" пора выиграть Премьер-Лигу

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что для его команды настало время завоевать титул Премьер-Лиги.

Этот сезон обещает стать третьим кряду, который "Арсенал" завершит на втором месте в Премьер-Лиге, и Артета надеется уже в следующем году сделать шаг вперед.



"Мы преобразились, и теперь настало время завоевать титул. Реальность такова, чтобы мы сделали так много шагов, и теперь настало время завоевать титул. Это нормально, что нас судят, потому что это "Арсенал". Иначе мы не были бы "Арсеналом". Пускай люди судят, завоюем мы титул или нет".



"Раз эта лига считается лучшей в мире, на то есть причина. Эта причина в том, что здесь есть шесть команд, которые могут завоевать титул. Приз за "они старались" не дают, его дают за другое, и я не хочу, чтобы эту фразу применяли к нам", — сообщил Артета AS.