Гюндоган считает, что "Сити" не хватает желания

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган заявил, что в этом сезоне его команде не хватает желания предыдущих лет.

Главной причиной спада своей команды в этом сезоне наставник "Сити" Хосеп Гвардиола называл обилие травм.



Однако Гюндоган считает, что дело не только в этом. Илкай чувствует, что у "горожан" не было прежней мотивации.



"У меня есть ощущение, словно во многих матчах мы слишком большое значение придавали тактике и толком не уделяли внимания поведению, своему поведению".



"Я имею ввиду эту напористость, это желание, эту агрессивность. Это простые аспекты игры, но, возможно, временами ты слишком много думаешь о своем расположении на поле или вроде того. Ты можешь забыть некоторые обычные вещи или вещи, которые, по крайней мере, считаются обычными", — сообщил Гюндоган ESPN.