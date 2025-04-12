Гвардиола оптимистичен насчет концовки сезона

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что его команда квалифицируется в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

"Сити" совершенно провалил защиту титула Премьер-Лиги в этом сезоне и сейчас, когда кампания приближается к своему концу, лишь надеется попасть в топ-5.

Однако последние матчи вселяют оптимизм в Гвардиолу, который рассчитывает на дух своей команды.

"Я оптимистичен насчет хорошего завершения этого сезона. К нам вернулся кое-какой дух".

"В некоторых матчах, в некоторые моменты мы были хороши — но не с "Юнайтед", хотя у нас был дух. Дух поможет нам выстоять".

"У нас могут возникать сложности во время матча, но дух должен присутствовать".

"Мы с невероятным любопытством смотрели матчи Лиги Чемпионов на этой неделе, и я знаю, с каким духом команды их играли. Это то, что нам нужно", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2025 10:00

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